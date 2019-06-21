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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32383239324032413242>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 01:41

  YKK написав:.............
Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем.

А разве можно засчитывать льготный трудовой стаж без страхового?
По нынешним пенс. законам требуется и учитывается именно страховой стаж.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 05:28

  ol_zy написав:
airmax78 написав:Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.
Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?
Ответ: ненавижу Пороха и Супрун.
"Люди-...".

Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...
Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.
А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.
А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций.

ще не забувай бабушек-пранкерш, яким скучно, та займаються визовом на дом через тел. звонок в полiклiнiку.

П.С.
В Эвропi воно так десь е, або по запису на хз. коли на прийом,
або тре показати, що вмираеш, якщо хоч термiново.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 05:35

  ol_zy написав:
  flyman написав:Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.

В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка.

К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"?

Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):
- росiйську (native),
- украiнську (native),
- англiйську (B2)
- польську (B1),
- нiмецьку (A2)?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 05:41

  ЛАД написав:ol_zy
Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.
Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.
Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.
Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации. :)

У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл.

Так для цього тре тримати кошик валют, в мене грн. в розмiрi, що дозволяе на депо% жити, а решта у валютi. До "вiйни" було 90% у валютi, але при 3х девалу це не врятувало вiд втрат, так як вилiт за Фонд чи не в кожному банку з ТА.

Але як писав ранiше, за 3 роки (2014-2016), втрати вiд банкопада вийшли в 0.
Цього року планую мати 6+% чистого депо доходу (60% гривня, 40% iнвалюта).
До 2014 це було 10..12% щорiчно при 90%+ iнвалютних депо.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 05:46

  ЛАД написав:3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.
Ну что ж, хорошо хоть так.
Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.
Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.

"культура више мура"...
тiльки ЛАД не манiпулюе, ага-ага, а на його думку "патрiоти" вiдрiзняються вiд "всяких франтов, соммеров и пр", в кращому разi "не добросовестностью дискуссии".
Во як!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:16

https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... aakashvili

Зеленский и синдром Саакашвили

Запрос общества на реформы есть, а слоя, который непосредственно и зримо выиграет от реформ, — нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

  yanyura написав:
  Подолянин написав:Реорганизация уже началась :?
Слуга народу повернув спецномера та завивання сирен VIP кортежів для себе та свого оточення
Президент Зеленьский своїм указом №416/2019 повернув проблискові маячки та спецномери на VIP котрежі.

Нравятся мне люди, которые слепо постят журналистов, даже не вдумываясь в смысл написанного.
А если обратиться к первоисточникам?
Спасибо что разобрались.
Да, если вдуматься все равно фигня получается. Зе просто создает видимость бурной деятельности. Эти указы старые кому-то мешали?
И так будет вплоть до парламентских выборов.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

В грузинських кафе і ресторанах для російських туристів на 20% підняли ціни.

Думаю, цей підхід варто позичити й українським рестораторам:


https://censor.net.ua/news/3133682/kafe ... iyan_na_20
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:34

budivelnik написав:Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина
1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило
2 Простий приклад
Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі
Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....
При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли
населення платить 0.89-1.2
ротердам плюс - 1.6-2.1

Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком

Поскольку "населення платить 0.89-1.2" - это полный бред, то "Совонатягувач" и "профісійний зрадофіл" - тут только budivelnik
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:04

Re: Політичні дискусії

Подолянин написав:Да, если вдуматься все равно фигня получается. Зе просто создает видимость бурной деятельности. Эти указы старые кому-то мешали?
И так будет вплоть до парламентских выборов.


Да, некоторые указы не то, что мешали, а были идиотскими.
На бухгалтерских форумах счастья полные штаны, например, по поводу отмены указа по кассовой дисциплины.
По поводу имитации бурной деятельности, за месяц распустил парламент и произошла легализация этого решения через Конституционный суд.
Как по мне, если кроме этого вообще не было сделано абсолютно ничего, это уже была бурная деятельность без всяких имитаций.

А что по вашему Зеленский должен был сделать за 30 дней, но не сделал ?
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