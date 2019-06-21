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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3239324032413242> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 09:05 Re: Політичні дискусії Frant написав: В грузинських кафе і ресторанах для російських туристів на 20% підняли ціни.



Думаю, цей підхід варто позичити й українським рестораторам:





https://censor.net.ua/news/3133682/kafe ... iyan_na_20 В грузинських кафе і ресторанах для російських туристів на 20% підняли ціни.Думаю, цей підхід варто позичити й українським рестораторам:



Видно, что по ресторанам вы давно не ходите, где вы видели русских туристов в Украине ? Видно, что по ресторанам вы давно не ходите, где вы видели русских туристов в Украине ? freeze 4 Повідомлень: 11890 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:06 ЛАД написав: flyman написав: ............

спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати.

тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...



умови?

перш за все припинити вогонь...

далі розброєння та голубі каски ООН...



але не забуваєм про РФ і Путіна ...

так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.



ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.



Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.



Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути. ............спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати.тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...умови?перш за все припинити вогонь...далі розброєння та голубі каски ООН...але не забуваєм про РФ і Путіна ...так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути.

1. В статье об "особом статусе" нет ни слова.

Против вето на политику я тоже, вроде, написал.

2. Насчёт голубых касок согласен. Вопрос в том, где. На границе с РФ или на линии разграничения. Требование на границе с РФ, по-моему, не реальное.

3. Вести переговоры вообще-то можно с кем угодно. Надо оценивать пользу. Возможно с Д/ЛНР переговоры бессмысленны, возможно, и нет. Не берусь судить.

4. Я вообще-то писал не о патриотах, а о "патриотах". Это несколько разные категории.

И я говорю о вине "патриотов" в том, что они занимаются демагогическим пустословием и действиями, кот. приносят вред больше всего именно Украине. И фактически являются "агентами Путина". Если оценивать не слова, а результаты.

5. О промпотенциале судить не берусь, но в том, что он полностью уничтожен, сильно сомневаюсь. По чьей вине, вопрос сложный, и сейчас речь не об этом.

6. Мы пока что теряем промышленность и по всей Украине. Так что "скиглити" действительно не надо, но подумать, как остановить процесс деиндустриализации Украины давно пора.

7. На основании чего Вы сделали вывод, что "економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу", мне не очень понятно.

Имеете ввиду, что наладили поставки донбасского угля через РФ? Или что-то ещё?



P.s. Вы дописали:

далі читати маючню перестав

Это Ваш обычный аргумент. Если бы увидел его раньше, не отвечал бы на Ваш пост вообще. Прошу прощения. 1. В статье об "особом статусе" нет ни слова.Против вето на политику я тоже, вроде, написал.2. Насчёт голубых касок согласен. Вопрос в том, где. На границе с РФ или на линии разграничения. Требование на границе с РФ, по-моему, не реальное.3. Вести переговоры вообще-то можно с кем угодно. Надо оценивать пользу. Возможно с Д/ЛНР переговоры бессмысленны, возможно, и нет. Не берусь судить.4. Я вообще-то писал не о патриотах, а о "патриотах". Это несколько разные категории.И я говорю о вине "патриотов" в том, что они занимаются демагогическим пустословием и действиями, кот. приносят вред больше всего именно Украине. И фактически являются "агентами Путина". Если оценивать не слова, а результаты.5. О промпотенциале судить не берусь, но в том, что он полностью уничтожен, сильно сомневаюсь. По чьей вине, вопрос сложный, и сейчас речь не об этом.6. Мы пока что теряем промышленность и по всей Украине. Так что "скиглити" действительно не надо, но подумать, как остановить процесс деиндустриализации Украины давно пора.7. На основании чего Вы сделали вывод, что "економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу", мне не очень понятно.Имеете ввиду, что наладили поставки донбасского угля через РФ? Или что-то ещё?P.s. Вы дописали:Это Ваш обычный аргумент. Если бы увидел его раньше, не отвечал бы на Ваш пост вообще. Прошу прощения.



2. Если "Голубые каски" не поставить на границе с РФ, то особой разницы с нынешней ситуацией не будет. Украина и дальше будет отдельно, а лднры отдельно. С другой стороны, допускаю, что львиная часть тех, кто видит Донбасс в составе Украины, давно уже выехали на не оккупированную часть страны. То есть там остались в большинстве своем те, кто не хочет жить в Украине. Такая "селекция" произошла. Поэтому, Украина вполне может получить новую серьезную проблему, убрав "мембрану" ввиде линии разграничения или установив полный контроль над Донбассом. Возможно получим " партизанщину" да еще и по всей территории Украины.

Представим, что Украина установила контроль над лднр. Что дальше? Сейчас это как буферная зона между Украиной и рашей. "Голубые каски" вечно не будут там стоять. Это задача национальной армии.

Для прекращения войны нужна либо капитуляция одной из сторон, либо обоюдное желание прекратить войну. Если Украина не собирается сдаваться, а вторая сторона не хочет мира, то я не вижу иного варианта кроме существующего, который-бы был лучше.

Зона отчуждения или буферная зона - как угодно - лучше чем открытые боевые действия н той-же территории с опасностью переброситься на другие регионы.

Ждать. Ждать и ждать.

"Если долго сидеть на берегу реки...."(с) 2. Если "Голубые каски" не поставить на границе с РФ, то особой разницы с нынешней ситуацией не будет. Украина и дальше будет отдельно, а лднры отдельно. С другой стороны, допускаю, что львиная часть тех, кто видит Донбасс в составе Украины, давно уже выехали на не оккупированную часть страны. То есть там остались в большинстве своем те, кто не хочет жить в Украине. Такая "селекция" произошла. Поэтому, Украина вполне может получить новую серьезную проблему, убрав "мембрану" ввиде линии разграничения или установив полный контроль над Донбассом. Возможно получим " партизанщину" да еще и по всей территории Украины.Представим, что Украина установила контроль над лднр. Что дальше? Сейчас это как буферная зона между Украиной и рашей. "Голубые каски" вечно не будут там стоять. Это задача национальной армии.Для прекращения войны нужна либо капитуляция одной из сторон, либо обоюдное желание прекратить войну. Если Украина не собирается сдаваться, а вторая сторона не хочет мира, то я не вижу иного варианта кроме существующего, который-бы был лучше.Зона отчуждения или буферная зона - как угодно - лучше чем открытые боевые действия н той-же территории с опасностью переброситься на другие регионы.Ждать. Ждать и ждать."Если долго сидеть на берегу реки...."(с) rjkz

Повідомлень: 9477 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4223 раз. Подякували: 2212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:13 budivelnik написав: 1 Брешуть совкофіли , проплачені агенти і собаки..ти до кого себе відносиш?

2 Звичайно- це страшенна помилка, помилитись на

0.01 грн в тарифі до 100 квт годин споживання

0.48 грн в тарифі після 100 квт годин , і це при тому що середнє споживання становить 150 квт годин

Я думаю ти спеціально приводиш цифру за 100 квт годин , не зважаючи на те що я приводив за 1 квт годину-ясно що малограмотний педераційник на відміну від середньостатистичного українця вже б випав в осадок , але наші знають що таке масштаб ,а тому в стані порівнювати порівнювальні цифри

3 Навіть з урахуванням всіх можливих моїх помилок-суть залишається не змінною

Населення платить в середньому в 2 рази нижче ніж промисловість і в 1.5 рази нижче ніж ротердам-

Поскольку врет тут budivelnik, то следовательно он: "Брешуть совкофіли , проплачені агенти і собаки" одно из трех, а может и все три вместе взятые... Поскольку врет тут budivelnik, то следовательно он: "Брешуть совкофіли , проплачені агенти і собаки" одно из трех, а может и все три вместе взятые... ol_zy

Повідомлень: 5197 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:15 ЛАД написав: YKK написав: .............

Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем. .............Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем.

А разве можно засчитывать льготный трудовой стаж без страхового?

По нынешним пенс. законам требуется и учитывается именно страховой стаж. А разве можно засчитывать льготный трудовой стаж без страхового?По нынешним пенс. законам требуется и учитывается именно страховой стаж.

До вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (до 1 января 2004 года), основным документом, подтверждающим стаж работы является трудовая книжка. С 1 января 2004 года стаж для выхода на пенсию называется страховым и его подтверждение осуществляется по данным персонифицированного учета – данным, хранящимся в Пенсионном фонде Украины. Теоретически электронный реестр должен содержать в себе данные о трудовом стаже и страховых платежах в Пенсионный фонд Украины официально трудоустроенных работников, но на практике, трудовой стаж и пенсионные выплаты до внедрения в ПФ электронного документооборота пенсионерам по-прежнему приходится подтверждать на бумаге. Это предусмотрено п. № 1 "Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" утвержденного Кабинетом министров Украины Постановления № 637 от 1993 года. 1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Документальными подтверждениями наличия у лица необходимого пенсионного стажа являются:справки предприятия;выписки из приказов;лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;удостоверения и характеристики с места работы;трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

С началом всей этой истории на Донбассе всё усложнилось. Еще больше усложнилось после блокады Украиной и последующей "национализации" и введения внешнего управления на крупных градообразующих предприятиях, которые до последнего работали под украинской юрисдикцией. Предприятия на которых работали работники, а также архивные организации остались "там". Справки выданные для подтверждения стража, ПФУ не принимались и не признавались. Тоже самое и с трудовыми книжками с внесенными непредусмотренными записями и печатями. Поэтому для многих оказалось проблемой подтвердить стаж для назначения пенсии. Это касается не только проживающих на неподконтрольной территории, но и так называемых в Украине переселенцев. До вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (до 1 января 2004 года), основным документом, подтверждающим стаж работы является трудовая книжка. С 1 января 2004 года стаж для выхода на пенсию называется страховым и его подтверждение осуществляется по данным персонифицированного учета – данным, хранящимся в Пенсионном фонде Украины. Теоретически электронный реестр должен содержать в себе данные о трудовом стаже и страховых платежах в Пенсионный фонд Украины официально трудоустроенных работников, но на практике, трудовой стаж и пенсионные выплаты до внедрения в ПФ электронного документооборота пенсионерам по-прежнему приходится подтверждать на бумаге. Это предусмотрено п. № 1 "Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" утвержденного Кабинетом министров Украины Постановления № 637 от 1993 года.Документальными подтверждениями наличия у лица необходимого пенсионного стажа являются:справки предприятия;выписки из приказов;лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;удостоверения и характеристики с места работы;трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;другие документы, содержащие сведения о периодах работы.С началом всей этой истории на Донбассе всё усложнилось. Еще больше усложнилось после блокады Украиной и последующей "национализации" и введения внешнего управления на крупных градообразующих предприятиях, которые до последнего работали под украинской юрисдикцией. Предприятия на которых работали работники, а также архивные организации остались "там". Справки выданные для подтверждения стража, ПФУ не принимались и не признавались. Тоже самое и с трудовыми книжками с внесенными непредусмотренными записями и печатями. Поэтому для многих оказалось проблемой подтвердить стаж для назначения пенсии. Это касается не только проживающих на неподконтрольной территории, но и так называемых в Украине переселенцев. YKK

Повідомлень: 1223 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:28 ЛАД написав: flyman написав: ............

спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати.

тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...



умови?

перш за все припинити вогонь...

далі розброєння та голубі каски ООН...



але не забуваєм про РФ і Путіна ...

так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.



ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.



Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.



Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути. ............спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати.тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...умови?перш за все припинити вогонь...далі розброєння та голубі каски ООН...але не забуваєм про РФ і Путіна ...так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути.

1. В статье об "особом статусе" нет ни слова.

Против вето на политику я тоже, вроде, написал.

2. Насчёт голубых касок согласен. Вопрос в том, где. На границе с РФ или на линии разграничения. Требование на границе с РФ, по-моему, не реальное.

3. Вести переговоры вообще-то можно с кем угодно. Надо оценивать пользу. Возможно с Д/ЛНР переговоры бессмысленны, возможно, и нет. Не берусь судить.

4. Я вообще-то писал не о патриотах, а о "патриотах". Это несколько разные категории.

И я говорю о вине "патриотов" в том, что они занимаются демагогическим пустословием и действиями, кот. приносят вред больше всего именно Украине. И фактически являются "агентами Путина". Если оценивать не слова, а результаты.

5. О промпотенциале судить не берусь, но в том, что он полностью уничтожен, сильно сомневаюсь. По чьей вине, вопрос сложный, и сейчас речь не об этом.

6. Мы пока что теряем промышленность и по всей Украине. Так что "скиглити" действительно не надо, но подумать, как остановить процесс деиндустриализации Украины давно пора.

7. На основании чего Вы сделали вывод, что "економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу", мне не очень понятно.

Имеете ввиду, что наладили поставки донбасского угля через РФ? Или что-то ещё?



P.s. Вы дописали:

далі читати маючню перестав

Это Ваш обычный аргумент. Если бы увидел его раньше, не отвечал бы на Ваш пост вообще. Прошу прощения. 1. В статье об "особом статусе" нет ни слова.Против вето на политику я тоже, вроде, написал.2. Насчёт голубых касок согласен. Вопрос в том, где. На границе с РФ или на линии разграничения. Требование на границе с РФ, по-моему, не реальное.3. Вести переговоры вообще-то можно с кем угодно. Надо оценивать пользу. Возможно с Д/ЛНР переговоры бессмысленны, возможно, и нет. Не берусь судить.4. Я вообще-то писал не о патриотах, а о "патриотах". Это несколько разные категории.И я говорю о вине "патриотов" в том, что они занимаются демагогическим пустословием и действиями, кот. приносят вред больше всего именно Украине. И фактически являются "агентами Путина". Если оценивать не слова, а результаты.5. О промпотенциале судить не берусь, но в том, что он полностью уничтожен, сильно сомневаюсь. По чьей вине, вопрос сложный, и сейчас речь не об этом.6. Мы пока что теряем промышленность и по всей Украине. Так что "скиглити" действительно не надо, но подумать, как остановить процесс деиндустриализации Украины давно пора.7. На основании чего Вы сделали вывод, что "економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу", мне не очень понятно.Имеете ввиду, что наладили поставки донбасского угля через РФ? Или что-то ещё?P.s. Вы дописали:Это Ваш обычный аргумент. Если бы увидел его раньше, не отвечал бы на Ваш пост вообще. Прошу прощения.



Пардон, это еще не все.

3. Если это не те, кто принимает решение, то какой смысл?

4. У меня есть такой "интересный" знакомый "патриот"...Еще задолго до войны он так ненавидел русских...что когда началась война, такое ощущение, что вот оно - свершилось. Теперь можно непрекрыто чморить русских и выплескивать свою ненависть.

Любить Украину или ненавидеть русских? Или это одно и то же?

Запомнился такой момент...первый сезон Х-фактор Украины ...победитель дончанин Кузнецов. "Патриот" брызгал желчью - данецкий... Позже, апрель 2014 года, проукраинский митинг в уже бурлящем Донецке, Гимн Украины со сцены в исполнении того-же Кузнецова (видео есть на Ютьюбе). И кто из них патриот после этого? Пардон, это еще не все.3. Если это не те, кто принимает решение, то какой смысл?4. У меня есть такой "интересный" знакомый "патриот"...Еще задолго до войны он так ненавидел русских...что когда началась война, такое ощущение, что вот оно - свершилось. Теперь можно непрекрыто чморить русских и выплескивать свою ненависть.Любить Украину или ненавидеть русских? Или это одно и то же?Запомнился такой момент...первый сезон Х-фактор Украины ...победитель дончанин Кузнецов. "Патриот" брызгал желчью - данецкий... Позже, апрель 2014 года, проукраинский митинг в уже бурлящем Донецке, Гимн Украины со сцены в исполнении того-же Кузнецова (видео есть на Ютьюбе). И кто из них патриот после этого? rjkz

Повідомлень: 9477 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4223 раз. Подякували: 2212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:32 flyman написав: ЛАД написав: 3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.

Ну что ж, хорошо хоть так.

Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.

Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду. 3. Простите,Ну что ж, хорошо хоть так.Уже писал, что не вижу смысла впродолжении обсуждения.Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.

"культура више мура"...

тiльки ЛАД не манiпулюе, ага-ага, а на його думку "патрiоти" вiдрiзняються вiд "всяких франтов, соммеров и пр", в кращому разi "не добросовестностью дискуссии".

Во як! "культура више мура"...тiльки ЛАД не манiпулюе, ага-ага, а на його думку "патрiоти" вiдрiзняються вiд "всяких франтов, соммеров и пр", в кращому разi "не добросовестностью дискуссии".Во як!

Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):.......

Проте Ваші знання української та російської мови не дозволили Вам зрозуміти, що "патріотами" в лапках я називав якраз "всяких франтов, соммеров и пр.", а mephala відрізняється від них "большей сдержанностью и воспитанностью", проте саме "добросовестность дискуссии" приблизно така ж сама.



Правда, Ваші аргументи і доказі значно вагоміші:

шото много зради,

ну давай, поразжигай істчо..

шото мало зради,

всі понауїхали, как нікогда,

з.п. уже як при познім януковощу,

пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо

гагага,

открит ринок труда в Польщі огого скільки років,

а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...

але більше зради тре наганяти

Пуйло "защіщав" свободну Абхазію ... єслі чо



Це так, 5 ваших постів поспіль від 13 червня.

Дякую, Ви мене переконали! Проте Ваші знання української та російської мови не дозволили Вам зрозуміти, що "патріотами" в лапках я називав якраз "всяких франтов, соммеров и пр.", авідрізняється від них "большей сдержанностью и воспитанностью", проте саме "добросовестность дискуссии" приблизно така ж сама.Правда, Ваші аргументи і доказі значно вагоміші:Це так, 5 ваших постів поспіль від 13 червня.Дякую, Ви мене переконали!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13453 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:37 ol_zy написав: Ethereum написав: Ваш президент ДУРЕНЬ! Ваш президент

Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?

Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили... Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...



Ті що за нього махали руками тепер відповідають перед всіма.

1. За країну без олігархів.

2. За закінчення війни.

3. За зменшення тарифів.

Плюс багато пунктів,обіцянок. Ясно що Зе такий самий як По.

І нічого не зробить,просто перестановка людей.

Ви його вибрали -Ви і відповідайте за бездумні рішення.

Поїдь в Скоп'є і сам побачиш ,чи тобі треба казіно.

Казіно може бути в зоні( Одеса ,напкриклад) ,а не всюди. Ті що за нього махали руками тепер відповідають перед всіма.1. За країну без олігархів.2. За закінчення війни.3. За зменшення тарифів.Плюс багато пунктів,обіцянок. Ясно що Зе такий самий як По.І нічого не зробить,просто перестановка людей.Ви його вибрали -Ви і відповідайте за бездумні рішення.Поїдь в Скоп'є і сам побачиш ,чи тобі треба казіно.Казіно може бути в зоні( Одеса ,напкриклад) ,а не всюди. Ethereum Повідомлень: 563 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:47 rjkz написав: ...........

2. Если "Голубые каски" не поставить на границе с РФ, то особой разницы с нынешней ситуацией не будет. Украина и дальше будет отдельно, а лднры отдельно. С другой стороны, допускаю, что львиная часть тех, кто видит Донбасс в составе Украины, давно уже выехали на не оккупированную часть страны. То есть там остались в большинстве своем те, кто не хочет жить в Украине. Такая "селекция" произошла. Поэтому, Украина вполне может получить новую серьезную проблему, убрав "мембрану" ввиде линии разграничения или установив полный контроль над Донбассом. Возможно получим " партизанщину" да еще и по всей территории Украины.

Представим, что Украина установила контроль над лднр. Что дальше? Сейчас это как буферная зона между Украиной и рашей. "Голубые каски" вечно не будут там стоять. Это задача национальной армии.

Для прекращения войны нужна либо капитуляция одной из сторон, либо обоюдное желание прекратить войну. Если Украина не собирается сдаваться, а вторая сторона не хочет мира, то я не вижу иного варианта кроме существующего, который-бы был лучше.

Зона отчуждения или буферная зона - как угодно - лучше чем открытые боевые действия н той-же территории с опасностью переброситься на другие регионы.

Ждать. Ждать и ждать.

"Если долго сидеть на берегу реки...."(с) ...........2. Если "Голубые каски" не поставить на границе с РФ, то особой разницы с нынешней ситуацией не будет. Украина и дальше будет отдельно, а лднры отдельно. С другой стороны, допускаю, что львиная часть тех, кто видит Донбасс в составе Украины, давно уже выехали на не оккупированную часть страны. То есть там остались в большинстве своем те, кто не хочет жить в Украине. Такая "селекция" произошла. Поэтому, Украина вполне может получить новую серьезную проблему, убрав "мембрану" ввиде линии разграничения или установив полный контроль над Донбассом. Возможно получим " партизанщину" да еще и по всей территории Украины.Представим, что Украина установила контроль над лднр. Что дальше? Сейчас это как буферная зона между Украиной и рашей. "Голубые каски" вечно не будут там стоять. Это задача национальной армии.Для прекращения войны нужна либо капитуляция одной из сторон, либо обоюдное желание прекратить войну. Если Украина не собирается сдаваться, а вторая сторона не хочет мира, то я не вижу иного варианта кроме существующего, который-бы был лучше.Зона отчуждения или буферная зона - как угодно - лучше чем открытые боевые действия н той-же территории с опасностью переброситься на другие регионы.Ждать. Ждать и ждать."Если долго сидеть на берегу реки...."(с)

"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.

Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.

Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.

А дальше, согласен, "Ждать. Ждать и ждать". И вести переговоры. Но переговоры в условиях отсутствия погибших и раненых, в отсутствие огня с обеих сторон могут быть эффективнее. "Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.А дальше, согласен, "Ждать. Ждать и ждать". И вести переговоры. Но переговоры в условиях отсутствия погибших и раненых, в отсутствие огня с обеих сторон могут быть эффективнее.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13453 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:55 ЛАД написав: Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.

Это позволило бы заметно успокоить ситуацию. Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.



Насколько я помню тема голубых касок не поднималась Зеленским после вступления в должность ни разу. Насколько я помню тема голубых касок не поднималась Зеленским после вступления в должность ни разу. freeze 4 Повідомлень: 11890 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 09:57 YKK

Спасибо за ответ. Я это так и понимал.

Возможно, неверно понял начальное сообщение - считал, что речь идет именно о последних годах, когда после образования Л/ДНР прекратились платежи в ПФУ. Если речь о справках за предыдущее время просто за работу на предприятиях Донбасса, то вопросов нет.



Если можно, вопрос к Вам.

Какой источник Вы могли бы порекомендовать, дающий более не менее правдивую и объективную информацию о ситуации и событиях на Донбассе, - ТВ канал, сайт, радио?

Заранее благодарен.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13453 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3239324032413242> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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