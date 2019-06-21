mephala написав: Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?

Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.

А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.

Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.