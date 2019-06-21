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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:03
freeze написав: ЛАД написав:
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.
Насколько я помню тема голубых касок не поднималась Зеленским после вступления в должность ни разу.
Да я не о Зе. Я о возможных путях решения вопроса. Обсуждать здесь возможные, допустимые и желательные варианты вполне возможно независимо от мнений "наверху".
От Зеленского хотелось бы уже услышать какие-то его мысли по этому поводу. Он, вроде, обещал после 18-го опубликовать какие-то планы. Пока не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:05
ol_zy написав: Ethereum написав:
Ваш президент ДУРЕНЬ!
Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...
А что, при Зе перестали?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:08
ol_zy написав: mephala написав:
Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?
Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.
А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.
Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.
Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.
Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:09
Faceless написав: ol_zy написав: Ethereum написав:
Ваш президент ДУРЕНЬ!
Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...
А что, при Зе перестали?
Вроде цель Зеленским обьявлена, пусть работают, но платят налоги.
Но нынешний состав рады за это не проголосует, значит ждем выборов.
До выборов осталось меньше месяца.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:21
Прохожий написав: Yuri_T написав:
и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...
Портнов, Клюев...у Ефремова пока не сложилось
ждем Фирташа и Сашу-стоматолога...и где это Азаров с Арбузом затихарились???
какая милая компания, прям "новые лица" в ЗЕкоманде...
плюс онищенко, кузьмин...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:36
Faceless написав:
Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?
И тем не менее, дискриминация тут присутствует. Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.
Эта государственная политика называется - национализм против гуманизма
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