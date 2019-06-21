RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32403241324232433244 ... 3246>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:03

  freeze написав:
  ЛАД написав:Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.


Насколько я помню тема голубых касок не поднималась Зеленским после вступления в должность ни разу.

Да я не о Зе. Я о возможных путях решения вопроса. Обсуждать здесь возможные, допустимые и желательные варианты вполне возможно независимо от мнений "наверху".
От Зеленского хотелось бы уже услышать какие-то его мысли по этому поводу. Он, вроде, обещал после 18-го опубликовать какие-то планы. Пока не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13454
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4219 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:05

  ol_zy написав:
  Ethereum написав:Ваш президент ДУРЕНЬ! :D

Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...

А что, при Зе перестали?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24883
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5885 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:08

  ol_zy написав:
  mephala написав:Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?
Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.
А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.

Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.
Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.

Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24883
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5885 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:09

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:
  ol_zy написав:
  Ethereum написав:Ваш президент ДУРЕНЬ! :D

Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...

А что, при Зе перестали?


Вроде цель Зеленским обьявлена, пусть работают, но платят налоги.
Но нынешний состав рады за это не проголосует, значит ждем выборов.
До выборов осталось меньше месяца.
freeze
4
 
Повідомлень: 11902
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3583 раз.
Подякували: 5223 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:21

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...

Портнов, Клюев...у Ефремова пока не сложилось
ждем Фирташа и Сашу-стоматолога...и где это Азаров с Арбузом затихарились???
какая милая компания, прям "новые лица" в ЗЕкоманде...

плюс онищенко, кузьмин...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14045
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23

  freeze написав:
Frant написав:В грузинських кафе і ресторанах для російських туристів на 20% підняли ціни.

Думаю, цей підхід варто позичити й українським рестораторам:


https://censor.net.ua/news/3133682/kafe ... iyan_na_20


Видно, что по ресторанам вы давно не ходите, где вы видели русских туристов в Украине ?


Зато за российский газ на 20% больше доцент платит и радуется. Причем уже 5 лет - с тех самых пор, как российский газ стал словацким :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:36

  Faceless написав:Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?


И тем не менее, дискриминация тут присутствует. Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.

Эта государственная политика называется - национализм против гуманизма
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:49

  Faceless написав:
  ol_zy написав:
  Ethereum написав:Ваш президент ДУРЕНЬ! :D

Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...

А что, при Зе перестали?


"Кіннотник Онищенко" і Зе- суд. Ну і "справедливість"!!!

https://censor.net.ua/news/3133690/sud_ ... a_skachkah
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20082
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51

  zРадио написав:
  Faceless написав:Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?


И тем не менее, дискриминация тут присутствует. Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.

Эта государственная политика называется - национализм против гуманизма


Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20082
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:53

  Frant написав:"Кіннотник Онищенко" і Зе- суд. Ну і "справедливість"!!!

поиздержались, сердешные.
там не попилишь в привычных масштабах...
летят гуси в удобную гавань, жирком обрастать, как раньше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14045
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 32403241324232433244 ... 3246>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72353)
22.06.2019 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.