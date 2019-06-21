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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:54
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.
Ну что ж, хорошо хоть так.
Уже писал, что не вижу смысла в таком
продолжении обсуждения.
Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.
"культура више мура"...
тiльки ЛАД не манiпулюе, ага-ага, а на його думку "патрiоти" вiдрiзняються вiд "всяких франтов, соммеров и пр", в кращому разi "не добросовестностью дискуссии".
Во як!
Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):.......
Проте Ваші знання української та російської мови не дозволили Вам зрозуміти, що "патріотами" в лапках я називав якраз "всяких франтов, соммеров и пр.", а mephala
відрізняється від них "большей сдержанностью и воспитанностью", проте саме "добросовестность дискуссии" приблизно така ж сама.
Правда, Ваші аргументи і доказі значно вагоміші:
шото много зради,
ну давай, поразжигай істчо..
шото мало зради,
всі понауїхали, как нікогда,
з.п. уже як при познім януковощу,
пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо
гагага,
открит ринок труда в Польщі огого скільки років,
а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...
але більше зради тре наганяти
Пуйло "защіщав" свободну Абхазію ... єслі чо
Це так, 5 ваших постів поспіль від 13 червня.
Дякую, Ви мене переконали!
Лад, разом з іншими любителями країни-бензоколонки ти ненавидиш державну мову, українську армію і тих, хто опирається русифікації України.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:54
Frant написав:
Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???
в ольгино не учат, не в ту сторону вопрос.
это нужно местных ладов и прочая, прочая... спросить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:56
freeze написав: ЛАД написав:
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.
Насколько я помню тема голубых касок не поднималась Зеленским после вступления в должность ни разу.
Тема голубих касок - не придатна для збройного конфлікту на Донбасі.
Цього не хочуть бачити зе-філи, зебіли і руськомірці.
Альтернативи позиційній війні - немає!
Лише капітуляція на умовах Росії.
Цього хочуть зе-філи і ватнікі???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:57
Yuri_T написав: Frant написав:
Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???
в ольгино не учат, не в ту сторону вопрос.
это нужно местных ладов и прочая, прочая... спросить.
Уро-ди 28 років живуть в державі в не знають державної мови.
Може, їм варто виїхати в Хабаровськ чи Магадан??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:58
Yuri_T написав: Frant написав:
"Кіннотник Онищенко" і Зе- суд. Ну і "справедливість"!!!
поиздержались, сердешные.
там не попилишь в привычных масштабах...
летят гуси в удобную гавань, жирком обрастать, как раньше.
При Порошенко - боялись.
А при "борці з корупцією" Зе- - летять табунами!
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:00
freeze написав:
Подолянин написав:Да, если вдуматься все равно фигня получается. Зе просто создает видимость бурной деятельности. Эти указы старые кому-то мешали?
И так будет вплоть до парламентских выборов.
Да, некоторые указы не то, что мешали, а были идиотскими.
На бухгалтерских форумах счастья полные штаны, например, по поводу отмены указа по кассовой дисциплины.
По поводу имитации бурной деятельности, за месяц распустил парламент и произошла легализация этого решения через Конституционный суд.
Как по мне, если кроме этого вообще не было сделано абсолютно ничего, это уже была бурная деятельность без всяких имитаций.
А что по вашему Зеленский должен был сделать за 30 дней, но не сделал ?
Головне, що Зе- дозволив ходити в АП без штанів! Це досягнення!!!
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:00
Frant написав:Альтернативи позиційній війні - немає
Доцент, когда на фронт ?
Или хотите, чтобы другие воевали?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:03
Frant написав: Yuri_T написав: Frant написав:
Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???
в ольгино не учат, не в ту сторону вопрос.
это нужно местных ладов и прочая, прочая... спросить.
Уро-ди 28 років живуть в державі в не знають державної мови.
Може, їм варто виїхати в Хабаровськ чи Магадан??
моно-язык, замкнутость моно-среды, отсутствие восприятия иных культур и принципов жизни...
какой там Хабаровск? кому там нужен условный пенсионер лад, сбрендивший на шовинистическом восприятии своей принадлежности к русскому миру? там рубль за дюжину таких дают, и то не всегда...
эти динозавры уйдут в прошлое сами по-себе. главная задача, чтобы они не успели засрать умы тех, кто еще может жить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:04
Frant написав:Головне, що Зе- дозволив ходити в АП без штанів! Це досягнення!!!
Когда пойдете в офис президента, не забудьте все-таки трусы одеть, без штанов пускают, но без трусов никак нельзя зайти.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:06
freeze написав:
Frant написав:Альтернативи позиційній війні - немає
Доцент, когда на фронт ?
Или хотите, чтобы другие воевали?
Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.
То відомо.
Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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