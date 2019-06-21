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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32423243324432453246> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 11:06 freeze написав: Frant написав: Головне, що Зе- дозволив ходити в АП без штанів! Це досягнення!!!



Когда пойдете в офис президента, не забудьте все-таки трусы одеть, без штанов пускают, но без трусов никак нельзя зайти. Когда пойдете в офис президента, не забудьте все-таки трусы одеть, без штанов пускают, но без трусов никак нельзя зайти.



Це головне досягнення за місяць президентства Зе-!



Що там з ЗП 2000 Дол у вчителів і закінченням війни на Донбасі???



Беніна маріонетка щось замовкла. Це головне досягнення за місяць президентства Зе-!Що там з ЗП 2000 Дол у вчителів і закінченням війни на Донбасі???Беніна маріонетка щось замовкла. Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 чер, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20082 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:07 Frant написав: freeze написав: Frant написав: Альтернативи позиційній війні - немає



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?

Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.



То відомо.



Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки. Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.То відомо.Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.



Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали? freeze 4 Повідомлень: 11902 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:08 Frant написав: freeze написав: Frant написав: Головне, що Зе- дозволив ходити в АП без штанів! Це досягнення!!!



Когда пойдете в офис президента, не забудьте все-таки трусы одеть, без штанов пускают, но без трусов никак нельзя зайти. Когда пойдете в офис президента, не забудьте все-таки трусы одеть, без штанов пускают, но без трусов никак нельзя зайти.



Це головне досягнення за місяць президентства Зе-! Це головне досягнення за місяць президентства Зе-!





)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) freeze 4 Повідомлень: 11902 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:10 freeze написав: freeze написав: Frant написав: Альтернативи позиційній війні - немає



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?





Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?

Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?



Вам Росія за це платить гроші?



Ви за капітуляцію України на умовах Росії? Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?Вам Росія за це платить гроші?Ви за капітуляцію України на умовах Росії? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20082 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:12 freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))

i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?

новi cтарi обличчя?

податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"? i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?новi cтарi обличчя?податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15692 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:17 Frant написав: freeze написав: freeze написав:

Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?





Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?

Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?



Вам Росія за це платить гроші?



Ви за капітуляцію України на умовах Росії? Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?Вам Росія за це платить гроші?Ви за капітуляцію України на умовах Росії?



Вы еврей ? Отвечаете вопросом на вопрос.



Зачем вы тут какие пропагандистские штампы льете, вам задали примитивные вопросы,

я так понимаю, что на фронт вы персонально не собираетесь, потому что старый, или геморрой или что еще.

И в принципе вы за то, чтобы была позиционная война с соответствующими потерями.







Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вы еврей ? Отвечаете вопросом на вопрос.Зачем вы тут какие пропагандистские штампы льете, вам задали примитивные вопросы,я так понимаю, что на фронт вы персонально не собираетесь, потому что старый, или геморрой или что еще.И в принципе вы за то, чтобы была позиционная война с соответствующими потерями.Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали? freeze 4 Повідомлень: 11902 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:17 Frant написав: zРадио написав:

И тем не менее, дискриминация тут присутствует. Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.



Эта государственная политика называется - национализм против гуманизма И тем не менее, дискриминация тут присутствует. Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.Эта государственная политика называется - национализм против гуманизма



Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта??? Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???



Я чудово розмовляю українською, і навіть не є нацменшиною. Змирися з тим, що більшість українців - двомовні. Проте є й ті, хто не володіє українською - цей закон обмежує їх права!



Доречі, серед російськовомних таких менше, аніж серед носіїв румунської, угорської та польскою, які відрізняються від української набагато більше за російську Я чудово розмовляю українською, і навіть не є нацменшиною. Змирися з тим, що більшість українців - двомовні. Проте є й ті, хто не володіє українською - цей закон обмежує їх права!Доречі, серед російськовомних таких менше, аніж серед носіїв румунської, угорської та польскою, які відрізняються від української набагато більше за російську zРадио

Повідомлень: 2545 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:19 ol_zy написав: Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...

Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.

А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.

А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций. Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций.

Еще раз - для ненавидящих Супрун:

1) Такая система действует во всем мире. Насчет РФ - не знаю, но там по крайней мере действует государственная система страховой медицины, которую нужно срочно вводить без всяких страданий о возможной девальвации и ссылок на Конституцию о бесплатной медицине.

2) Современная медицина - дорогое удовольствие. За всё надо платить.

3) "А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача" = прилетит волшебник в голубом вертолете и повысит зарплату. И никто сейчас не захочет полдня принимать больных в душном кабинете, а потом полдня бегать по жаре по хрущам без лифтов. Еще раз - для ненавидящих Супрун:1) Такая система действует во всем мире. Насчет РФ - не знаю, но там по крайней мере действует государственная система страховой медицины, которую нужно срочно вводить без всяких страданий о возможной девальвации и ссылок на Конституцию о бесплатной медицине.2) Современная медицина - дорогое удовольствие. За всё надо платить.3) "А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача" = прилетит волшебник в голубом вертолете и повысит зарплату. И никто сейчас не захочет полдня принимать больных в душном кабинете, а потом полдня бегать по жаре по хрущам без лифтов. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15977 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:21 flyman написав: freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))

i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?

новi cтарi обличчя?

податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"? i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?новi cтарi обличчя?податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"?



Наверняка по твоему определению придут нечисть и шваль, это уже понятно на 100 процентов, и они будут делать тебе больно, поэтому для тебя лучше сразу или сбежать, или спрятаться. Наверняка по твоему определению придут нечисть и шваль, это уже понятно на 100 процентов, и они будут делать тебе больно, поэтому для тебя лучше сразу или сбежать, или спрятаться. freeze 4 Повідомлень: 11902 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:28 Frant написав: freeze написав: freeze написав: .........

Frant

Альтернативи позиційній війні - немає

.........

Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? .........Альтернативи позиційній війні - немає.........Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?





Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?

Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?



Вам Росія за це платить гроші?



Ви за капітуляцію України на умовах Росії? Чому ви ненавидите українську державу, українську мову і тих, хто опирається русифікації України?Вам Росія за це платить гроші?Ви за капітуляцію України на умовах Росії?

Проститутка, так когда на фронт?

Или хотя бы на окружную? Там больше пользы принесёте. Проститутка, так когда на фронт?Или хотя бы на окружную? Там больше пользы принесёте.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13454 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 32423243324432453246> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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