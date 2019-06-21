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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:28
freeze написав: flyman написав: freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?
новi cтарi обличчя?
податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"?
Наверняка по твоему определению придут нечисть и шваль, это уже понятно на 100 процентов, и они будут делать тебе больно, поэтому для тебя лучше сразу или сбежать, или спрятаться.
фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.
та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.
хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.
Поясни, чим краще буде в економiцi вiд податковоi амнiстii, а тим бiльше, вiд дефолта.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 чер, 2019 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:33
freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
1 Сумнівне досягнення
2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....
партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:36
ЛАД написав:ol_zy
Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.
Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.
Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.
Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации.
У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл.
Я рассматриваю только долгосрок, а на долгосроке от 20, а лучше 25 лет даже при обвалах вы имеете больше даже в пересчете на доллары.
В валюте надо намного более аккуратно размещаться учитываю возможный девал. Естественно что в момент девала, когда закроют банк, а у вас там валюта, то можно попасть, пример, Форум, но с ним было предсказуемо и я успел оттуда выйти до ВА, в большинстве случаев такого кидалова как в 13-14 годах не было.
Но если рассматривать исключительно гривну и инфляцию гривны оценивать по курсу доллара, то выигрыш есть.
Если же 500К держать в гривнах дома, то вы сильно теряете.
Если в долларах, то ничего не приумножаете. И ваша сумма в валюте не изменна.
Инвестиции не рассматриваю там риски намного выше.
Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, что сделать, чтобы сегодня иметь наилучший результат. Я рассмотрел исключительно вариант депо и не согласен с zRadio, что в Украине не получиться сохранить гривневую заначку в пересчете на доллары - именно так он предложил инфляцию оценить - за любой промежуток времени.
Тем более я взял самый заниженный вариант депо 12% годовых, но обычно минимум 14-16% годовых, а были годы и 21 и выше, и даже при 12% годовых будешь в плюсе даже за 23года (в пересчете на доллары)
Даже вклады в долларах будут сохранены, при условии, что вы храните не более 1/3 (худший девал в 3 раза) от фонда на один банк. При начальной сумме в 250К дол у вас настолько будет по банкам разбросано, что в тех нескольких где было ВА с потерями (типа Форума) вы в сумме будете в плюсе.
Естественно если у вас было всего 5К дол и они все были в форуме, то схема не сработает. Но если по 5К в 50 банкахах, то в итоге вы бы были в плюсе, даже при попадании на ВА в нескольких.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:44
ol_zy написав:
Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996
году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:47
flyman написав:
фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.
та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.
хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.
Да, извиняюсь, слово нечисть ты использовал по отношению к тем кто на этой ветке, а не к будущим депутатам.
Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.
По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.
Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:48
flyman написав: ol_zy написав: flyman написав:
Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.
В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка.
К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"?
Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):
- росiйську (native),
- украiнську (native),
- англiйську (B2)
- польську (B1),
- нiмецьку (A2)?
С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:54
budivelnik написав: freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
1 Сумнівне досягнення
2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....
партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці
Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.
А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11
Как говорится пути Господни неисповедимы:
Патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет обратился к министру Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих церкви и ее имущество от "рейдерства" со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствует заявление, которое опубликовал протоиерей Николай Лагодич.
В документе говорится, что представители Православной Церкви Украины силой делали рейдерские захваты помещения Свято-Феодосийского монастыря Киева.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:12
freeze написав: budivelnik написав: freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
1 Сумнівне досягнення
2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....
партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці
Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.
А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами.
1 За 30 днів поточна діяльність Зеленського привела Вас до думки не голосувати за СН, таким чином чим довший термін-тим більша кількість виборців послідує Вашому прикладу
2 Якщо Ви не збираєтесь голосувати за Оппоблок- то велкам до
- старих проєвропейських обличч у складі ЄС,Голосу
- або до популістів Батьківщини
- або з великою натяжкою до Свободи чи Сили Народу
Таким чином
Зеленський в лещатах
Розпуск Парлпменту- дозволить провести йому велику але не дієздатну фракцію
Не розпуск Парламенту - сильно б зменшив розмір фракції,але при цьому вона б була більш монолітною...
Що було б правильніше-побачимо після виборів
Якщо ЄС+Голос+Мажоритарники - наберуть більше голосів ніж СН+Батьківщина+Мажоритарники
То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:28
freeze написав: flyman написав:
фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.
та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.
хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.
Да, извиняюсь, слово нечисть ты использовал по отношению к тем кто на этой ветке
, а не к будущим депутатам.
Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.
По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.
Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев.
1) ти знову перепутав щодо нечистi
2) ти написав iншими словами про майбутню шваль у ВРУ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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