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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3243324432453246> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 11:28 freeze написав: flyman написав: freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))

i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?

новi cтарi обличчя?

податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"? i кого наберуть на замiну, знову всяку шваль, але з "руськоязичним уклоном"?новi cтарi обличчя?податкова амнicтiя (йдем шляхом Аргентини), дефолт (ой, знов Аргентина, по граблям бум-бум), що там ще в економiчному блоцi "реформ"?



Наверняка по твоему определению придут нечисть и шваль, это уже понятно на 100 процентов, и они будут делать тебе больно, поэтому для тебя лучше сразу или сбежать, или спрятаться. Наверняка по твоему определению придут нечисть и шваль, это уже понятно на 100 процентов, и они будут делать тебе больно, поэтому для тебя лучше сразу или сбежать, или спрятаться.

фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.

та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.

хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.



Поясни, чим краще буде в економiцi вiд податковоi амнiстii, а тим бiльше, вiд дефолта. фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.Поясни, чим краще буде в економiцi вiд податковоi амнiстii, а тим бiльше, вiд дефолта. Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 11:36, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15690 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:33 freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) 1 Сумнівне досягнення

2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....



партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці 1 Сумнівне досягнення2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21041 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:36 ЛАД написав: ol_zy

Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.

Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.

Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.

Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации.



У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл. Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации.У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл.

Я рассматриваю только долгосрок, а на долгосроке от 20, а лучше 25 лет даже при обвалах вы имеете больше даже в пересчете на доллары.

В валюте надо намного более аккуратно размещаться учитываю возможный девал. Естественно что в момент девала, когда закроют банк, а у вас там валюта, то можно попасть, пример, Форум, но с ним было предсказуемо и я успел оттуда выйти до ВА, в большинстве случаев такого кидалова как в 13-14 годах не было.

Но если рассматривать исключительно гривну и инфляцию гривны оценивать по курсу доллара, то выигрыш есть.

Если же 500К держать в гривнах дома, то вы сильно теряете.

Если в долларах, то ничего не приумножаете. И ваша сумма в валюте не изменна.

Инвестиции не рассматриваю там риски намного выше.

Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, что сделать, чтобы сегодня иметь наилучший результат. Я рассмотрел исключительно вариант депо и не согласен с zRadio, что в Украине не получиться сохранить гривневую заначку в пересчете на доллары - именно так он предложил инфляцию оценить - за любой промежуток времени.

Тем более я взял самый заниженный вариант депо 12% годовых, но обычно минимум 14-16% годовых, а были годы и 21 и выше, и даже при 12% годовых будешь в плюсе даже за 23года (в пересчете на доллары)

Даже вклады в долларах будут сохранены, при условии, что вы храните не более 1/3 (худший девал в 3 раза) от фонда на один банк. При начальной сумме в 250К дол у вас настолько будет по банкам разбросано, что в тех нескольких где было ВА с потерями (типа Форума) вы в сумме будете в плюсе.

Естественно если у вас было всего 5К дол и они все были в форуме, то схема не сработает. Но если по 5К в 50 банкахах, то в итоге вы бы были в плюсе, даже при попадании на ВА в нескольких. Я рассматриваю только долгосрок, а на долгосроке от 20, а лучше 25 лет даже при обвалах вы имеете больше даже в пересчете на доллары.В валюте надо намного более аккуратно размещаться учитываю возможный девал. Естественно что в момент девала, когда закроют банк, а у вас там валюта, то можно попасть, пример, Форум, но с ним было предсказуемо и я успел оттуда выйти до ВА, в большинстве случаев такого кидалова как в 13-14 годах не было.Но если рассматривать исключительно гривну и инфляцию гривны оценивать по курсу доллара, то выигрыш есть.Если же 500К держать в гривнах дома, то вы сильно теряете.Если в долларах, то ничего не приумножаете. И ваша сумма в валюте не изменна.Инвестиции не рассматриваю там риски намного выше.Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, что сделать, чтобы сегодня иметь наилучший результат. Я рассмотрел исключительно вариант депо и не согласен с zRadio, что в Украине не получиться сохранить гривневую заначку в пересчете на доллары - именно так он предложил инфляцию оценить - за любой промежуток времени.Тем более я взял самый заниженный вариант депо 12% годовых, но обычно минимум 14-16% годовых, а были годы и 21 и выше, и даже при 12% годовых будешь в плюсе даже за 23года (в пересчете на доллары)Даже вклады в долларах будут сохранены, при условии, что вы храните не более 1/3 (худший девал в 3 раза) от фонда на один банк. При начальной сумме в 250К дол у вас настолько будет по банкам разбросано, что в тех нескольких где было ВА с потерями (типа Форума) вы в сумме будете в плюсе.Естественно если у вас было всего 5К дол и они все были в форуме, то схема не сработает. Но если по 5К в 50 банкахах, то в итоге вы бы были в плюсе, даже при попадании на ВА в нескольких. ol_zy

Повідомлень: 5199 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:44 ol_zy написав: Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, Изначальные условия у васгоду, Хтось читав дальше?

500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику Хтось читав дальше?500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21041 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:47 flyman написав: фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.

та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.

хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться. фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.



Да, извиняюсь, слово нечисть ты использовал по отношению к тем кто на этой ветке, а не к будущим депутатам.



Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.



По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.

Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев. Да, извиняюсь, слово нечисть ты использовал по отношению к тем кто на этой ветке, а не к будущим депутатам.Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев. freeze 4 Повідомлень: 11901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:48 flyman написав: ol_zy написав: flyman написав: Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.



В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка. Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка.

К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"? К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"?

Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):

- росiйську (native),

- украiнську (native),

- англiйську (B2)

- польську (B1),

- нiмецьку (A2)? Про яку саме мову ти "речешь старче", яку я, буцiм-то, не змiг вивчити (список мов якими можу користуватися):- росiйську (native),- украiнську (native),- англiйську (B2)- польську (B1),- нiмецьку (A2)?

С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко. С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко. ol_zy

Повідомлень: 5199 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 11:54 budivelnik написав: freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) 1 Сумнівне досягнення

2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....



партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці 1 Сумнівне досягнення2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці



Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.



А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами. Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами. freeze 4 Повідомлень: 11901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11 Как говорится пути Господни неисповедимы:



Патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет обратился к министру Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих церкви и ее имущество от "рейдерства" со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствует заявление, которое опубликовал протоиерей Николай Лагодич.

В документе говорится, что представители Православной Церкви Украины силой делали рейдерские захваты помещения Свято-Феодосийского монастыря Киева. freeze 4 Повідомлень: 11901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 12:12 freeze написав: budivelnik написав: freeze написав: )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) )) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали ))) 1 Сумнівне досягнення

2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....

партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці 1 Сумнівне досягнення2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.

А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами. Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами. 1 За 30 днів поточна діяльність Зеленського привела Вас до думки не голосувати за СН, таким чином чим довший термін-тим більша кількість виборців послідує Вашому прикладу

2 Якщо Ви не збираєтесь голосувати за Оппоблок- то велкам до

- старих проєвропейських обличч у складі ЄС,Голосу

- або до популістів Батьківщини

- або з великою натяжкою до Свободи чи Сили Народу



Таким чином

Зеленський в лещатах

Розпуск Парлпменту- дозволить провести йому велику але не дієздатну фракцію

Не розпуск Парламенту - сильно б зменшив розмір фракції,але при цьому вона б була більш монолітною...



Що було б правильніше-побачимо після виборів

Якщо ЄС+Голос+Мажоритарники - наберуть більше голосів ніж СН+Батьківщина+Мажоритарники

То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку. 1 За 30 днів поточна діяльність Зеленського привела Вас до думки не голосувати за СН, таким чином чим довший термін-тим більша кількість виборців послідує Вашому прикладу2 Якщо Ви не збираєтесь голосувати за Оппоблок- то велкам до- старих проєвропейських обличч у складі ЄС,Голосу- або до популістів Батьківщини- або з великою натяжкою до Свободи чи Сили НародуТаким чиномЗеленський в лещатахРозпуск Парлпменту- дозволить провести йому велику але не дієздатну фракціюНе розпуск Парламенту - сильно б зменшив розмір фракції,але при цьому вона б була більш монолітною...Що було б правильніше-побачимо після виборівЯкщо ЄС+Голос+Мажоритарники - наберуть більше голосів ніж СН+Батьківщина+МажоритарникиТо розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21041 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 12:28 freeze написав: flyman написав: фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.

та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.

хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться. фрiз, слова "нечисть" не було, не передьоргуй.та й без еротичних фантазiй, на рахунок "делать больно" менi.хреново буде майже всiм, а "Сакашвiлi 2", на жаль, не очiкуеться.



Да, извиняюсь, слово нечисть ты использовал по отношению к тем кто на этой ветке, а не к будущим депутатам.



Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.



По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.

Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев. Да, извиняюсь,, а не к будущим депутатам.Я сам за Слугу народа голосовать через месяц не буду. Первые 30 дней Зеленского мне не понравились, а выбор кроме Слуги народа еще есть большой.По недоумию или попыткам понравится всем в список Слуги народа как по мажоритарке, так и по партийному списку набрали жутких ужей и ежей, людей с противоположными взглядами.Сразу вангую, что фракция Слуги народа почти сразу же разобьется на несколько неуправляемых подфракций, которые будут голосовать противоположно. Максимум медовый месяц единения у них продлится пару месяцев.

1) ти знову перепутав щодо нечистi

2) ти написав iншими словами про майбутню шваль у ВРУ 1) ти знову перепутав щодо нечистi2) ти написав iншими словами про майбутню шваль у ВРУ В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

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