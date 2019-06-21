С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко.