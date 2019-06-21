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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32443245324632473248>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:30

  budivelnik написав:То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку.


Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы.
Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:33

  ol_zy написав:С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко.

Грамарнаци детектед.
Не державна установа, можу писати суржиком, можу олбаньским, можу в стилi Леся Подерв'янський.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:34

  flyman написав:1) ти знову перепутав щодо нечистi


Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми. /c/
viewtopic.php?p=4690139#p4690139
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:34

Спешка нужна при ловле блох ...

  freeze написав:
  budivelnik написав:
  freeze написав:)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
1 Сумнівне досягнення
2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....

партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці


Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.

А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами.

https://live4fun.ru/joke/139902
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.


Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:42

  freeze написав:
  budivelnik написав:То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку.
Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы.
Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
Я також притримуюсь думки що новообраний Парламент довго не пропрацює....
Але при цьому , сподіваюсь що закінчення роботи Парламенту співпаде з закінченням епохи Зеленського...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:43

  freeze написав:
  flyman написав:1) ти знову перепутав щодо нечистi


Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми. /c/
viewtopic.php?p=4690139#p4690139



  flyman написав:знову нiчний шабаш украiнофобiв та зрадофiлiв.
Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми.


не всiх, а лише 2 категорii: украiнофобiв та зрадофiлiв

бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:44

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.


Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.

На відео - пан зРадіо???
_'_'__
Русифікація Криму: виявляється, Крим є батьківщиною балалаєчників

https://censor.net.ua/news/3133704/okku ... dnik_etogo
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:47

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.
Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.
бідним людям там нічого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:51

  freeze написав:
Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:

Доцент, когда на фронт ?
Или хотите, чтобы другие воевали?


Альтернатива позиційній війні?
Капітуляція на умовах Московії?
Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?

Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.
Росіяни й самі напівголодні ходять.
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