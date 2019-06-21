Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку.
Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы. Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
ol_zy написав:С украинским у вас явные проблемы, то что вы им можете пользоваться не означает его знание, тот суржик в ваших постах, а иногда вообще непонятные слова в которых большинство букв перепутано и таких слов столько, что уже даже смысл не возможно уловить предложения (хотя судя по большинству ваших постов можно догадаться, что это попытка оскорбить, обозвать, унизить или навешать ярлык - поэтому и смыла там можно уже не искать) говорит о том, что до "украiнську (native)" (кстати написанного с ошибкой) вам еще очень далеко.
Грамарнаци детектед. Не державна установа, можу писати суржиком, можу олбаньским, можу в стилi Леся Подерв'янський.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
1 Сумнівне досягнення 2 Яке з часом може перетворитись в реальні втрати....
партійний список зібраний за 30 днів і складається на 25% з порошенківців,на 25% з опппоблоківців - інших 50% не факт що зеленківці
Лично я думаю, что роспуск рады и досрочные выборы - это ошибка Зеленского, и многие умные политтехнологи наверняка советовали Зеленскому намекнуть Конституционному суду, чтобы тот отменил досрочный роспуск рады. Потому что Зеленский репутационные сливки от указа о роспуске собрал, рейтинг увеличил свой, теперь можно спокойно было готовиться к осенним выборам, тщательно подбирая кандидатов в списки, не забывая троллить раду-ретроградов и противников реформ.
А так получится именно так как Вы сказали - по факту будет вроде самая большая фракция из кучи неуправляемых персонажей с противоположными взглядами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.
Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.
budivelnik написав:То розпуск Парламенту Зеленським більше допоможе Порошенку.
Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы. Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
Я також притримуюсь думки що новообраний Парламент довго не пропрацює.... Але при цьому , сподіваюсь що закінчення роботи Парламенту співпаде з закінченням епохи Зеленського...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:знову нiчний шабаш украiнофобiв та зрадофiлiв. Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми.
не всiх, а лише 2 категорii: украiнофобiв та зрадофiлiв
бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Если раньше человек-представитель нацменьшинства не знающий украинский, но знающий свой родной, спокойно мог работать в супермаркете - в зале, или на кассе (что не предполагает активного общения с клиентами), то после принятия закона во избежание штрафов и репутационного ущерба супермаркет его просто не наймет.
Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.
На відео - пан зРадіо??? _'_'__ Русифікація Криму: виявляється, Крим є батьківщиною балалаєчників