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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:55

  flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти


Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки )))
Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:59

  Ой+ написав:Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.


И тем не менее, "арийские" украинцы вроде вас регулярно самоутверждаются перед кассиршами, лексикон которых ограничен 20 словами :mrgreen:

https://politeka.net/news/society/89789 ... ogo-mozga/
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 чер, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:01

  freeze написав:
  flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти


Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки )))
Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.

значить, прогалини в логiчному мисленнi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:02

  zРадио написав:
  Ой+ написав:Активна робоча лексика касирів слів 20 і то суржиком. В залі АТБ я постійно спостерігаю бригаду глухонімих.


И тем не менее, "арийские" украинцы вроде вас регулярно самоутверждаются перед кассиршами, лексикон которых ограничен 20 словами :mrgreen:

https://politeka.net/news/society/89789 ... ogo-mozga/

там про "вам здачу рублями"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:06

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти


Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки )))
Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.

значить, прогалини в логiчному мисленнi


)) Золотая медаль в школе, именная стипендия Совмина в университете, кандидат наук,
а чем может похвастаться человек с логическим мышлением? огласите свои достижения
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:15

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти


Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки )))
Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.

значить, прогалини в логiчному мисленнi

То чергова дезинФормація від московського тролля.
  freeze написав:
)) Золотая медаль в школе, именная стипендия Совмина в университете, кандидат наук,
а чем может похвастаться человек с логическим мышлением? огласите свои достижения



Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:18

  Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.

Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.


Опять в дурке интернет включили )))
Доцент, отдохни уже.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:20

  freeze написав:
  Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.

Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.


Опять в дурке интернет включили )))
Доцент, отдохни уже.

Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:25

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.

Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.


Опять в дурке интернет включили )))
Доцент, отдохни уже.

Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?


Таки ты еврей, тебе задали два примитивных детских вопроса на уровне детского садика, а ты отвечаешь вопрос на вопрос.

Ты реально этикета не знаешь )))
Ответы на вопросы идут согласно очередности их поступления.

Попробую за тебя еще раз ответить.
1. Сам - в смысле ты Франт- воевать категорически не хочешь, ибо трусоват.
2. Тебя устраивает позиционная война, и жертвы, потому что твоих интернет-клавишей она в реале не касается, и поднимает самооценку боевитых интернет-воинов, а геройски посморчать - на это интернет воины всегда горазды.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:46

  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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