Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки ))) Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.
flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки ))) Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.
значить, прогалини в логiчному мисленнi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки ))) Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.
значить, прогалини в логiчному мисленнi
)) Золотая медаль в школе, именная стипендия Совмина в университете, кандидат наук, а чем может похвастаться человек с логическим мышлением? огласите свои достижения
flyman написав:бачу, читати ти навчився украiнcькою, але не розумiти
Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки ))) Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.
значить, прогалини в логiчному мисленнi
То чергова дезинФормація від московського тролля.
freeze написав: )) Золотая медаль в школе, именная стипендия Совмина в университете, кандидат наук, а чем может похвастаться человек с логическим мышлением? огласите свои достижения
Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.
Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.
Опять в дурке интернет включили ))) Доцент, отдохни уже.
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує? Капітуляцію на умовах Московії?
Таки ты еврей, тебе задали два примитивных детских вопроса на уровне детского садика, а ты отвечаешь вопрос на вопрос.
Ты реально этикета не знаешь ))) Ответы на вопросы идут согласно очередности их поступления.
Попробую за тебя еще раз ответить. 1. Сам - в смысле ты Франт- воевать категорически не хочешь, ибо трусоват. 2. Тебя устраивает позиционная война, и жертвы, потому что твоих интернет-клавишей она в реале не касается, и поднимает самооценку боевитых интернет-воинов, а геройски посморчать - на это интернет воины всегда горазды.