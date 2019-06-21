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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:12

  budivelnik написав:
  freeze написав:Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы.
Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
Я також притримуюсь думки що новообраний Парламент довго не пропрацює....
Але при цьому , сподіваюсь що закінчення роботи Парламенту співпаде з закінченням епохи Зеленського...

Судя по всеобщему обожанию в соцсетях - Зеленский хороший, это депутаты плохие.
Надо буде всё-таки посмотреть сериал, может быть, тоже стану "любить и уважать", как написала одна экзальтированная дама.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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