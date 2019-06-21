budivelnik написав:Я також притримуюсь думки що новообраний Парламент довго не пропрацює....freeze написав:Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы.
Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
Але при цьому , сподіваюсь що закінчення роботи Парламенту співпаде з закінченням епохи Зеленського...
Судя по всеобщему обожанию в соцсетях - Зеленский хороший, это депутаты плохие.
Надо буде всё-таки посмотреть сериал, может быть, тоже стану "любить и уважать", как написала одна экзальтированная дама.