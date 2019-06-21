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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 14:12
budivelnik написав: freeze написав:
Я абсолютно уверен, что избираемый в июле парламент будет переходным, примут новое избирательное законодательство, помаются в неразберихе, потом скажут, что в том, что парламент ничего не может сделать виноваты мажоритарщики, слуга народа выходит из коалиции и вперёд новые выборы.
Вон в Испании за последние четыре года аж были три раза парламентские выборы. Как только в парламенте не могут договориться по какому-то важному вопросу, сразу распускаются и на новые выборы, своеобразный референдум происходит.
Я також притримуюсь думки що новообраний Парламент довго не пропрацює....
Але при цьому , сподіваюсь що закінчення роботи Парламенту співпаде з закінченням епохи Зеленського...
Судя по всеобщему обожанию в соцсетях - Зеленский хороший, это депутаты плохие.
Надо буде всё-таки посмотреть сериал, может быть, тоже стану "любить и уважать", как написала одна экзальтированная дама.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Суб 22 чер, 2019 14:38
Faceless написав: ol_zy написав: Ethereum написав:
Ваш президент ДУРЕНЬ!
Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?
Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили...
А что, при Зе перестали?
Так возмутились, что Зе предложил их легализовать... Типа как все хорошо при По было и тут Зе решил вернуть назад казино..., то что они на каждом шагу есть и работают без налогов - это во внимание не принимается.
Возможно (что более вероятно) те кто против легализации как раз и крутятся в сфере игорных домов и не хотят терять кусок прибыли в виде налогов.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 14:52
ol_zy написав: Faceless написав:
А что, при Зе перестали?
Так возмутились, что Зе предложил их легализовать... Типа как все хорошо при По было и тут Зе решил вернуть назад казино..., то что они на каждом шагу есть и работают без налогов - это во внимание не принимается.
Возможно (что более вероятно) те кто против легализации как раз и крутятся в сфере игорных домов и не хотят терять кусок прибыли в виде налогов.
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:00
Faceless написав: ol_zy написав: mephala написав:
Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?
Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.
А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.
Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.
Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.
Впечатление, что вы действительно украинский не понимаете
Где в фразе "українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах" вы нашли запрет разговаривать на языке клиента?
А мне кажется как раз вы не понимаете... именно в словах "вимагати щоб українська мова була обов’язковою", а не во второй части фразы одно дело должны, но совсем другое требовать.
А самое интересно, что депутаты ВР не обязаны использовать укр. язык в отличие от всех остальных.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:07
Yuri_T написав: Frant написав:
Страждалець, чи не простіше вивчити державну мову? Чим нити на форумах про ущемлення мови країни-окупанта???
в ольгино не учат, не в ту сторону вопрос.
это нужно местных ладов и прочая, прочая... спросить.
тут вы не правы - там именно заставляют учить и писать посты на украинском, при этом коверкая его и создавая видимость, что он "патриот" - и это уже давно известный факт. Так что те что пишут на руском, точно не ольгинцы, а вот те кто коверкают украинский и занимаются оскорблениями, навешиваниями ярлыков и прочим бредом вот это они есть агенты из ольгино - такая их тактика.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:10
Очень всё мне нравится. Только рейтинг Тимошенко портит картину.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
Прохожий написав: Yuri_T написав:
и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...
Портнов, Клюев...у Ефремова пока не сложилось
ждем Фирташа и Сашу-стоматолога...и где это Азаров с Арбузом затихарились???
какая милая компания, прям "новые лица" в ЗЕкоманде...
Я смотрю у тебя ЕС головного мозга
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
Frant написав:
Уро-ди 28 років живуть в державі в не знають державної мови.
Може, їм варто виїхати в Хабаровськ чи Магадан??
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:14
Yuri_T написав:
условный пенсионер лад, сбрендивший на шовинистическом восприятии своей принадлежности к русскому миру
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:15
ol_zy написав: Frant написав:
Уро-ди 28 років живуть в державі в не знають державної мови.
Може, їм варто виїхати в Хабаровськ чи Магадан??
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
Можете в ответ использовать слово - дрочеры. Ирина точно считает, что это слово не несёт отрицательный оттенок и не нарушает правил форума.
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