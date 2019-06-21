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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:16
ol_zy написав: Yuri_T написав:
условный пенсионер лад, сбрендивший на шовинистическом восприятии своей принадлежности к русскому миру
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
Тут можно даже фашистские высказывания. Удаляют только посты о том что ЕС не преодолевает 5% барьер в Раду.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:17
Frant написав:
Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.
То відомо.
Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
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ol_zy
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:18
ЛАД написав:
"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.
Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:19
ol_zy написав: Frant написав:
Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.
То відомо.
Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.
Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
Неужели вы до сих пор не поняли, что порохоботам на этом форуме дан карт-бланш?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:21
flyman написав: ol_zy написав: Faceless написав:
А что, при Зе перестали?
Так возмутились, что Зе предложил их легализовать... Типа как все хорошо при По было и тут Зе решил вернуть назад казино..., то что они на каждом шагу есть и работают без налогов - это во внимание не принимается.
Возможно (что более вероятно) те кто против легализации как раз и крутятся в сфере игорных домов и не хотят терять кусок прибыли в виде налогов.
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"
можно, при этом ряд стран легализовал и взял под контроль канабис и список таких стран расширяется, что говорит о пользе такого шага для страны и ее жителей.
Но только не надо использовать ольгинские приемчики и переводит стрелки на абсолютно другие вопросы не связанные с темой поста
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:26
flyman написав:
[quote
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"
Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30
shapo написав: ЛАД написав:
"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.
Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.
ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....
якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...
але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 чер, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:31
hume написав: flyman написав:
[quote
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"
Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.
а хто проти?
хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:38
budivelnik написав: ol_zy написав:
Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996
году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику
кто о чем, а вшивый о бане...
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ol_zy
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:47
Frant написав: budivelnik написав: ol_zy написав:
Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996
году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику
Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.
Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.
бідним людям там нічого робити.
вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете.
Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался.
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