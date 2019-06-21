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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3247324832493250>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

ol_zy написав:
  Yuri_T написав:условный пенсионер лад, сбрендивший на шовинистическом восприятии своей принадлежности к русскому миру

Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
Тут можно даже фашистские высказывания. Удаляют только посты о том что ЕС не преодолевает 5% барьер в Раду.

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:17

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.

То відомо.

Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.

Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:18

  ЛАД написав:"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.


Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:19

  ol_zy написав:
  Frant написав:Ватніки за капітуляцію України на умовах Путіна.

То відомо.

Зараз почнуть скиглити Лад, руфекс та інші промосковські динаміки.

Вопрос модераторам - это соответствует правилам форума, т.е. можно свободно использовать подобные призывы и оскорбления?


Неужели вы до сих пор не поняли, что порохоботам на этом форуме дан карт-бланш?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:21

  flyman написав:
  ol_zy написав:
  Faceless написав:А что, при Зе перестали?

Так возмутились, что Зе предложил их легализовать... Типа как все хорошо при По было и тут Зе решил вернуть назад казино..., то что они на каждом шагу есть и работают без налогов - это во внимание не принимается.
Возможно (что более вероятно) те кто против легализации как раз и крутятся в сфере игорных домов и не хотят терять кусок прибыли в виде налогов.

ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"

можно, при этом ряд стран легализовал и взял под контроль канабис и список таких стран расширяется, что говорит о пользе такого шага для страны и ее жителей.
Но только не надо использовать ольгинские приемчики и переводит стрелки на абсолютно другие вопросы не связанные с темой поста
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:26

  flyman написав:[quote
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"

Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30

  shapo написав:
  ЛАД написав:"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.


Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....
якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...
але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:31

  hume написав:
  flyman написав:[quote
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"

Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.

а хто проти?
хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:38

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

кто о чем, а вшивый о бане...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:47

  Frant написав:
  budivelnik написав:
  ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.
Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.
бідним людям там нічого робити.

вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете.
Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался.
ol_zy
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