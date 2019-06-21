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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3247324832493250

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:49

  Frant написав:
  freeze написав:
Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:

Доцент, когда на фронт ?
Или хотите, чтобы другие воевали?


Альтернатива позиційній війні?
Капітуляція на умовах Московії?
Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?

Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.
Росіяни й самі напівголодні ходять.

ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:55

  flyman написав:
  shapo написав:Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....
якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...
але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато

1)На воре и шапка горит, холявщик
2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?
3) голубые каски ООН Путин ещё не боится?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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