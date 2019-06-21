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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3247324832493250 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 15:49 Frant написав: freeze написав:

Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?



Альтернатива позиційній війні?

Капітуляція на умовах Московії?

Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?



Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.

Росіяни й самі напівголодні ходять. Альтернатива позиційній війні?Капітуляція на умовах Московії?Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.Росіяни й самі напівголодні ходять.

ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации... ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации... ol_zy

Повідомлень: 5209 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:55 flyman написав: shapo написав: Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".

Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".

Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.

Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.

Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца. Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....

якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...

але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато

1)На воре и шапка горит, холявщик

2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?

3) голубые каски ООН Путин ещё не боится? 1)На воре и шапка горит, холявщик2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?3) голубые каски ООН Путин ещё не боится? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1412 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3247324832493250 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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