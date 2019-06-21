Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем. Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок. Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.
Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН". Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины". Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом. Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот. Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.
ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців.... якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ... але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:[quote ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"
Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.
а хто проти? хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше? 500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику
Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами. Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту. бідним людям там нічого робити.
вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете. Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался.
shapo написав:Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН". Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины". Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом. Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот. Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.
ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців.... якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ... але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато
1)На воре и шапка горит, холявщик 2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт? 3) голубые каски ООН Путин ещё не боится?
Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.
Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.
Опять в дурке интернет включили ))) Доцент, отдохни уже.
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує? Капітуляцію на умовах Московії?
Сам же сказал - позиционная война.
Ровно 78 лет назад нацисты начали бомбить Киев, и в этот же день 200 тыс киевлян (из 900 тыс общего населения) взяли оружие в руки, чтобы его защищать. К слову, всем, кто не забыл о настоящем Дне памяти и почтил погибших в войне близких, мой респект.
Это был адекватный ответ на существовавший уровень угрозы.
Какой же должен быть адекватный ответ на нынешний уровень угрозы? Потому что с одной стороны Frant призывает расправляться с "коллаборантами", а с другой - не брезгует российским газом, бензином, и не хочет защищать горячо любимую Украину в зоне конфликта...
ЛАД написав:Если можно, вопрос к Вам. Какой источник Вы могли бы порекомендовать, дающий более не менее правдивую и объективную информацию о ситуации и событиях на Донбассе, - ТВ канал, сайт, радио? Заранее благодарен.
Честно, даже не знаю. Почти все каналы информации дают искаженную картину. Причины разные, от недостатка информации до откровенной лжи и манипуляций. Скажем так, информация которая идет от провластных и приближенных к ним СМИ, будет всегда манипулятивная, и если не впадать в патриотическую истерию и уметь анализировать информацию, то отдельные каналы/программы в Украине, некоторые российские сми, каналы на ютюбе и информация из первых рук. Могу выделить Донбасс реалии, проекты Донбасс SOS и др. Лучше всего освещают западные или независимые СМИ. Ну и как всегда истина где-то посередине.
antey1969 написав:zРадио Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией. А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941) Начальник Генерального штабу Червоної Армії генерал армії Г. К. Жуков пізніше писав у своїх мемуарах, що ще до початку бою доповідав Сталіну про необхідність відведення військ з закруту Дніпра, проте був зміщений з посади і до моменту початку Київської битви замінений на посаді Начальника Генерального штабу Б. М. Шапошнікова. Дане твердження береться під сумнів, оскільки в кабінеті Сталіна (де, як стверджує Жуков, це відбувалося) присутність Жукова в призначену або близьку дату не зареєстрована.
п.с. Мій дід брав участь в обороні Києва. Так що закрий писок.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.