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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32473248324932503251>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30

  shapo написав:
  ЛАД написав:"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.
Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.
Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.


Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....
якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...
але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:31

  hume написав:
  flyman написав:[quote
ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"

Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.

а хто проти?
хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:38

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

кто о чем, а вшивый о бане...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:47

  Frant написав:
  budivelnik написав:
  ol_zy написав:Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году,
Хтось читав дальше?
500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.
Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.
бідним людям там нічого робити.

вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете.
Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:49

  Frant написав:
  freeze написав:
Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:

Доцент, когда на фронт ?
Или хотите, чтобы другие воевали?


Альтернатива позиційній війні?
Капітуляція на умовах Московії?
Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?

Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.
Росіяни й самі напівголодні ходять.

ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:55

  flyman написав:
  shapo написав:Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".
Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".
Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.
Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.
Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....
якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...
але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато

1)На воре и шапка горит, холявщик
2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?
3) голубые каски ООН Путин ещё не боится?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:35

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:То чергова дезинФормація від московського тролля.

Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.


Опять в дурке интернет включили )))
Доцент, отдохни уже.

Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?


Сам же сказал - позиционная война.

Ровно 78 лет назад нацисты начали бомбить Киев, и в этот же день 200 тыс киевлян (из 900 тыс общего населения) взяли оружие в руки, чтобы его защищать. К слову, всем, кто не забыл о настоящем Дне памяти и почтил погибших в войне близких, мой респект.

Это был адекватный ответ на существовавший уровень угрозы.

Какой же должен быть адекватный ответ на нынешний уровень угрозы? Потому что с одной стороны Frant призывает расправляться с "коллаборантами", а с другой - не брезгует российским газом, бензином, и не хочет защищать горячо любимую Украину в зоне конфликта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:46

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Если можно, вопрос к Вам.
Какой источник Вы могли бы порекомендовать, дающий более не менее правдивую и объективную информацию о ситуации и событиях на Донбассе, - ТВ канал, сайт, радио?
Заранее благодарен.

Честно, даже не знаю. Почти все каналы информации дают искаженную картину. Причины разные, от недостатка информации до откровенной лжи и манипуляций. Скажем так, информация которая идет от провластных и приближенных к ним СМИ, будет всегда манипулятивная, и если не впадать в патриотическую истерию и уметь анализировать информацию, то отдельные каналы/программы в Украине, некоторые российские сми, каналы на ютюбе и информация из первых рук. Могу выделить Донбасс реалии, проекты Донбасс SOS и др. Лучше всего освещают западные или независимые СМИ. Ну и как всегда истина где-то посередине.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:51

zРадио
Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.
А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

  antey1969 написав:zРадио
Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.
А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)
Начальник Генерального штабу Червоної Армії генерал армії Г. К. Жуков пізніше писав у своїх мемуарах, що ще до початку бою доповідав Сталіну про необхідність відведення військ з закруту Дніпра, проте був зміщений з посади і до моменту початку Київської битви замінений на посаді Начальника Генерального штабу Б. М. Шапошнікова. Дане твердження береться під сумнів, оскільки в кабінеті Сталіна (де, як стверджує Жуков, це відбувалося) присутність Жукова в призначену або близьку дату не зареєстрована.

п.с.
Мій дід брав участь в обороні Києва. Так що закрий писок.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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