Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32473248324932503251> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30 shapo написав: ЛАД написав: "Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.

Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.

Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.

"Партизанщину" по всей территории Украины, возможно, мы и сейчас имеем.Голубые каски на линии разграничения позволили бы установить эффективное перемирие, реальный развод войск и отсутствие ежедневных перестрелок.Это позволило бы заметно успокоить ситуацию.



Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".

Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".

Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.

Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.

Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца. Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....

якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...

але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15705 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:31 hume написав: flyman написав: [quote

ще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків" [quoteще можна і торговлю гашишем легалізувати, те ж "шмат прибутку у вигляді податків"

Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём. Всё правильно, если в мед целях. Ещё блудниц нужно легализовать, чтоб медосмотр проходили, справки имели, и налоги платили. Мы же в европу идём.

а хто проти?

хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами. а хто проти?хоча... деіндустріалізація, розложеніє общєства ... Содом і Гомора... Нато і ЄС.. ЛГБТ ... суцільний глум над духовними скрєпами. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15705 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:38 budivelnik написав: ol_zy написав: Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, Изначальные условия у васгоду, Хтось читав дальше?

500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику Хтось читав дальше?500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

кто о чем, а вшивый о бане... кто о чем, а вшивый о бане... ol_zy

Повідомлень: 5207 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:47 Frant написав: budivelnik написав: ol_zy написав: Изначальные условия у вас есть 500К грн в 1996 году, Изначальные условия у васгоду, Хтось читав дальше?

500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику Хтось читав дальше?500 000 грн в 1996 - це еквівалент 50 квартир в місті мільйоннику

Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.

Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.

бідним людям там нічого робити. Як правило, руськомірці не дружать ні з арифметикою, ні з мовами.Тому ватанів мало на форумах по нерухомості та по золоту.бідним людям там нічого робити.

вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете.

Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался. вот тут соглашусь, что Frant, что budivelnik не дружите ни с арифметикой ни с логикой и вам, естественно, не понять, если что-то сложнее чем 2+2, а иногда и 2+2 не понимаете.Все таки надеялся, что вы не "руськомірці", но видимо ошибался. ol_zy

Повідомлень: 5207 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:49 Frant написав: freeze написав:

Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:



Доцент, когда на фронт ?

Или хотите, чтобы другие воевали? Вам задали два простых вопроса, я так понимаю, мозг закипел и ответить на примитивные вопросы не можете:Доцент, когда на фронт ?Или хотите, чтобы другие воевали?



Альтернатива позиційній війні?

Капітуляція на умовах Московії?

Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?



Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.

Росіяни й самі напівголодні ходять. Альтернатива позиційній війні?Капітуляція на умовах Московії?Знову Україна стане обслуговувати монгольський каганат?Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.Росіяни й самі напівголодні ходять.

ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации... ну вам - "руськомірцю" виднее как там на *едерации... ol_zy

Повідомлень: 5207 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 15:55 flyman написав: shapo написав: Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".

Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".

Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.

Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.

Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца. Какая-то идеализация абсолютно неэффективного механизма под названием "голубые каски ООН".Посмотрите историю конфликтов последних 60 лет где стояли эти "воины".Да они при первом выстреле с какой-либо стороны бросаются наутек, а в реале занимаются контрабандой и пр. криминалом.Какая-то странная украинская страсть к холяве - вступим в ЕС и они построят процветающее общество, вступим в НАТо и за нас будут воевать, позовем ООН и они будут за нас и Франта принимать пули из ОРДЛО, призываем накладывать на Россию санкции, а сами увеличиваем с ней товарооборот.Зато не забываем одев вышиванку произнесить пламенные речи о войне до последнего украинца.

ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....

якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...

але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато ти з якого це дива розписуєшся за всіх українців....якщо НАТО халява, то чого Путін і русській міръ так переживає за гіпотетичний вступ України туди ...але це ще з часів СРСР панічний страх Дяді Сема і Нато

1)На воре и шапка горит, холявщик

2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?

3) голубые каски ООН Путин ещё не боится? 1)На воре и шапка горит, холявщик2)ты с какого бодуна решил что Путин боится вступления Украины туда где её никто не ждёт?3) голубые каски ООН Путин ещё не боится? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 16:35 Frant написав: freeze написав: Frant написав: То чергова дезинФормація від московського тролля.



Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс. То чергова дезинФормація від московського тролля.Я теж можу написати, що знаю мову суахілі, і вчора літав на Марс.



Опять в дурке интернет включили )))

Доцент, отдохни уже. Опять в дурке интернет включили )))Доцент, отдохни уже.

Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?

Капітуляцію на умовах Московії? Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?Капітуляцію на умовах Московії?



Сам же сказал - позиционная война.



Ровно 78 лет назад нацисты начали бомбить Киев, и в этот же день 200 тыс киевлян (из 900 тыс общего населения) взяли оружие в руки, чтобы его защищать. К слову, всем, кто не забыл о настоящем Дне памяти и почтил погибших в войне близких, мой респект.



Это был адекватный ответ на существовавший уровень угрозы.



Какой же должен быть адекватный ответ на нынешний уровень угрозы? Потому что с одной стороны Frant призывает расправляться с "коллаборантами", а с другой - не брезгует российским газом, бензином, и не хочет защищать горячо любимую Украину в зоне конфликта... Сам же сказал - позиционная война.Ровно 78 лет назад нацисты начали бомбить Киев, и в этот же день 200 тыс киевлян (из 900 тыс общего населения) взяли оружие в руки, чтобы его защищать. К слову, всем, кто не забыл о настоящем Дне памяти и почтил погибших в войне близких, мой респект.Это был адекватный ответ на существовавший уровень угрозы.Какой же должен быть адекватный ответ на нынешний уровень угрозы? Потому что с одной стороныпризывает расправляться с "коллаборантами", а с другой - не брезгует российским газом, бензином, и не хочет защищать горячо любимую Украину в зоне конфликта... zРадио

Повідомлень: 2550 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 16:46 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Если можно, вопрос к Вам.

Какой источник Вы могли бы порекомендовать, дающий более не менее правдивую и объективную информацию о ситуации и событиях на Донбассе, - ТВ канал, сайт, радио?

Заранее благодарен. Если можно, вопрос к Вам.Какой источник Вы могли бы порекомендовать, дающий более не менее правдивую и объективную информацию о ситуации и событиях на Донбассе, - ТВ канал, сайт, радио?Заранее благодарен.

Честно, даже не знаю. Почти все каналы информации дают искаженную картину. Причины разные, от недостатка информации до откровенной лжи и манипуляций. Скажем так, информация которая идет от провластных и приближенных к ним СМИ, будет всегда манипулятивная, и если не впадать в патриотическую истерию и уметь анализировать информацию, то отдельные каналы/программы в Украине, некоторые российские сми, каналы на ютюбе и информация из первых рук. Могу выделить Донбасс реалии, проекты Донбасс SOS и др. Лучше всего освещают западные или независимые СМИ. Ну и как всегда истина где-то посередине. Честно, даже не знаю. Почти все каналы информации дают искаженную картину. Причины разные, от недостатка информации до откровенной лжи и манипуляций. Скажем так, информация которая идет от провластных и приближенных к ним СМИ, будет всегда манипулятивная, и если не впадать в патриотическую истерию и уметь анализировать информацию, то отдельные каналы/программы в Украине, некоторые российские сми, каналы на ютюбе и информация из первых рук. Могу выделить Донбасс реалии, проекты Донбасс SOS и др. Лучше всего освещают западные или независимые СМИ. Ну и как всегда истина где-то посередине. YKK

Повідомлень: 1224 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 16:51 zРадио

Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.

А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли))) antey1969 1

Повідомлень: 8389 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1004 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57 antey1969 написав: zРадио

Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.

А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли))) Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)

Начальник Генерального штабу Червоної Армії генерал армії Г. К. Жуков пізніше писав у своїх мемуарах, що ще до початку бою доповідав Сталіну про необхідність відведення військ з закруту Дніпра, проте був зміщений з посади і до моменту початку Київської битви замінений на посаді Начальника Генерального штабу Б. М. Шапошнікова. Дане твердження береться під сумнів, оскільки в кабінеті Сталіна (де, як стверджує Жуков, це відбувалося) присутність Жукова в призначену або близьку дату не зареєстрована.



п.с.

Мій дід брав участь в обороні Києва. Так що закрий писок. Начальник Генерального штабу Червоної Армії генерал армії Г. К. Жуков пізніше писав у своїх мемуарах, що ще до початку бою доповідав Сталіну про необхідність відведення військ з закруту Дніпра, проте був зміщений з посади і до моменту початку Київської битви замінений на посаді Начальника Генерального штабу Б. М. Шапошнікова. Дане твердження береться під сумнів, оскільки в кабінеті Сталіна (де, як стверджує Жуков, це відбувалося) присутність Жукова в призначену або близьку дату не зареєстрована.п.с.Мій дід брав участь в обороні Києва. Так що закрий писок. Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15705 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 32473248324932503251> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman zРадио і 2 гостейМодератори: ТупУм