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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57
antey1969 написав:zРадио
Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.
А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))
Ну-да, ну-да - умные украинцы встречали Европу цветами, глупые - карабинами. Все время забываю правильный ответ
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:59
zРадио написав: antey1969 написав:zРадио
Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.
А злобный красный хам Жуков... Ну короче Вы поняли)))
Ну-да, ну-да - умные украинцы встречали Европу цветами, глупые - карабинами. Все время забываю правильный ответ
проплачений троль, що ще можеш написати?
яка чисельність РОА?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 чер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:07
freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
Ну прям достижение. Один указ подписал. Титанические усилия. И, главное, все сразу наладилось
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:15
flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:19
zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
от ти пишеш, що бендеровці зрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.
Так от, яка чисельність РОА? Не 1на дивізія, а ціла армія зрадників росіян, яких виявилося до мільйона.
Так що затули писок з своєю брехнею про зрадників українців, в той час, як були основному зрадниками були росіяни.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 чер, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:21
zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
Присоединяюсь к вопросу. Если есть такие, кто платит за нейтралитет во внешней политике, социальную справедливость во внутренней и неприятие коррупции - поделитесь адресом, с удовольствием устроюсь к ним на работу
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:27
antey1969 написав: zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
Присоединяюсь к вопросу. Если есть такие, кто платит за нейтралитет во внешней политике, социальную справедливость во внутренней и неприятие коррупции - поделитесь адресом, с удовольствием устроюсь к ним на работу
гуманізм, я так розумію, за "руський мір"?
а, нейтралітет - сдача національних інтересів на користь Росії?
У нас нейтралітет би передбачав дозвіл на вільне волдіння вогнепальною зброєю і побудову воєнної доктрини на кшталт Швейцарії.
Наразі ідея Кравчука-Кучми про нейталітет показала свої хибність, так як нейтралітет Россія зрозуміла як слабкість, чим і скористалася.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 22 чер, 2019 17:33, всього редагувалось 5 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:28
zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
так ты альтруист, критикус?
за идею впахиваешь по 20-30 украинофобских постов в день?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:32
Faceless написав:
freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
Ну прям достижение. Один указ подписал. Титанические усилия. И, главное, все сразу наладилось
это сделал бы любой победивший кандидат (кроме ПАП). От парламента зависят ключевые позиции в правительстве, министра МВД, генпрокурора и т.д.. Ходить на поклон теряя рейтинг к проигравшим политсилам согласился бы только идиот. До формирования новой коалиции Зеленский - свадебный генерал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 22 чер, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:34
vitaliian написав: Faceless написав:
freeze написав:
)) Если не заметили, главное достижение роспуск целой рады, но не все видимо об этом читали )))
Ну прям достижение. Один указ подписал. Титанические усилия. И, главное, все сразу наладилось
это сделал бы любой победивший кандидат (кроме ПАП). От парламента зависят ключевые позиции в правительстве, в т.ч. очень сильная должность министра МВД и генпрокурора, а ходить на поклон к проигравшим политсилам согласился бы только идиот.
тобто в Зе просто амбіції Наполена - розпустити Парламент, змінити на свою користь Коституцію.
ВФЯ вже "ломав через коліно" націю. Тепер новий ходок по граблям?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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