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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:35
Yuri_T написав: zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
так ты альтруист, критикус?
за идею впахиваешь по 20-30 украинофобских постов в день?
Да блин, адрес в студию!
Обидно, понимаешь, когда народ за ту же самую позицию, что и у тебя, рубит капусту. 75% населения туда трудоустроились как-то... На этом фоне чувствуешь себя лохом
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:36
flyman написав:
тобто в Зе просто амбіції Наполена - розпустити Парламент, змінити на свою користь Коституцію.
ВФЯ вже "ломав через коліно" націю. Тепер новий ходок по граблям?
пока у него нет своей политсилы в парламенте, Зе = Наполеон без войска если хотите. Напомните где он успел поменять под себя Конституцию? Без Рады это сделать невозможно (если что).
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43
antey1969 написав:
...На этом фоне чувствуешь себя лохом
значит, потенциальные работодатели таки разглядели в вас украинофильское
не верят, что "беспощадны к врагам рейха" (с)
а им нужны крепкие ребята, с четкой позицией: за всё хорошее против всего плохого.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43
flymanФлай, ну гляньте хоть раз на канал Рада, пересчитайте депутатов.
Прикиньте, если бы к вам подрядилась делать ремонт бригада строителей, а Вы день за днем видите, как в квартиру вместо бригады приходит какой-то пацан и целый день шпилится на смартфоне вместо работы.
Да Вы бы эту бригаду выперли взашей уже через два-три дня "работы" такой.
Кого Вы защищаете?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:44
Yuri_T написав: zРадио написав: flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?
А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??
Не назовешь - значит пустобрех!
так ты альтруист, критикус?
за идею впахиваешь по 20-30 украинофобских постов в день?
Не пиши мне больше, параноидальный свидетель критикуса - я тебя уже предупреждал.
PS: напоследок преподам тебе урок алгебры за 6-й класс: 2550 сообщений за 416 дней от регистрации - это в среднем 6,13 сообщений в день
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 22 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:46
antey1969 написав:
...Да Вы бы эту бригаду выперли взашей уже через два-три дня "работы" такой.
Кого Вы защищаете?
а что, будет как-то иначе? вы это серьёзно?
будут трудиться в ваших интересах и интересах упоминаемых вами 75%, кого перед этим дважды поимели телевизором?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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