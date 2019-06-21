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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:35

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?


А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??

Не назовешь - значит пустобрех!

так ты альтруист, критикус?
за идею впахиваешь по 20-30 украинофобских постов в день? :mrgreen: :mrgreen:

Да блин, адрес в студию!
Обидно, понимаешь, когда народ за ту же самую позицию, что и у тебя, рубит капусту. 75% населения туда трудоустроились как-то... На этом фоне чувствуешь себя лохом
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:36

  flyman написав:тобто в Зе просто амбіції Наполена - розпустити Парламент, змінити на свою користь Коституцію.
ВФЯ вже "ломав через коліно" націю. Тепер новий ходок по граблям?

пока у него нет своей политсилы в парламенте, Зе = Наполеон без войска если хотите. Напомните где он успел поменять под себя Конституцию? Без Рады это сделать невозможно (если что).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43

  antey1969 написав:...На этом фоне чувствуешь себя лохом

значит, потенциальные работодатели таки разглядели в вас украинофильское :mrgreen: :mrgreen:
не верят, что "беспощадны к врагам рейха" (с) :mrgreen:
а им нужны крепкие ребята, с четкой позицией: за всё хорошее против всего плохого.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43

flymanФлай, ну гляньте хоть раз на канал Рада, пересчитайте депутатов.
Прикиньте, если бы к вам подрядилась делать ремонт бригада строителей, а Вы день за днем видите, как в квартиру вместо бригады приходит какой-то пацан и целый день шпилится на смартфоне вместо работы.
Да Вы бы эту бригаду выперли взашей уже через два-три дня "работы" такой.
Кого Вы защищаете?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:44

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:
проплачений троль, що ще можеш написати?


А кем проплаченный? Назови хоть одного интересанта, готового платить за отстаивание позиций нейтралитета Украины во внешней политике и приоритета гуманизма во внутренней??

Не назовешь - значит пустобрех!

так ты альтруист, критикус?
за идею впахиваешь по 20-30 украинофобских постов в день? :mrgreen: :mrgreen:


Не пиши мне больше, параноидальный свидетель критикуса - я тебя уже предупреждал.

PS: напоследок преподам тебе урок алгебры за 6-й класс: 2550 сообщений за 416 дней от регистрации - это в среднем 6,13 сообщений в день
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:46

  antey1969 написав:...Да Вы бы эту бригаду выперли взашей уже через два-три дня "работы" такой.
Кого Вы защищаете?

а что, будет как-то иначе? вы это серьёзно?
будут трудиться в ваших интересах и интересах упоминаемых вами 75%, кого перед этим дважды поимели телевизором?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:49

  zРадио написав:Не пиши мне больше, тролль - я тебя уже предупреждал.

PS: напоследок преподам урок алгебры за 6-й класс: 2550 сообщений за 416 дней от регистрации - это в среднем 6,13 сообщений в день

ты жену свою предупреждай.
тебе найти дни, где ты больше 20 или 30 сообщений своих вонючих тут постил?
среднюю он мне тут считает, математик недоделаный
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:49

  vitaliian написав:До формирования новой коалиции Зеленский - свадебный генерал.


А для чого йому спішити?
Щоб наломати дров і:
- призначити голову СН із порушенням закону
- зібрати партію, без ідеологічного підгрунтя, різношерстну, яка після виборів, як Будівельник, думаю, вірно описав, яка розпадеться на різні групи, і вийде "лебідь, щука з раком... тягнули воза".
А коалція, в стилі:
"Проказница-Мартышка, Осел, Козел, Да косолапый Мишка (можна спроекціювати поіменно героїв байки)
Затеяли сыграть Квартет (чи, може Квартал?)."

Замість того, щоб в спокійному режимі будувати партію та готуватися до чергових виборів у ВРУ.

Скоріш за все Зе&Ко в цугцвангу, і що так, що сяк, будь-який наступний хід погіршує їх ситуацію.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:54

  antey1969 написав:flymanФлай, ну гляньте хоть раз на канал Рада, пересчитайте депутатов.
Прикиньте, если бы к вам подрядилась делать ремонт бригада строителей, а Вы день за днем видите, как в квартиру вместо бригады приходит какой-то пацан и целый день шпилится на смартфоне вместо работы.
Да Вы бы эту бригаду выперли взашей уже через два-три дня "работы" такой.
Кого Вы защищаете?

я не захищаю, а підводжу до думки, що в борделі від перестановки ліжок справи на краще не підуть.

Стан речей такий, виглядає так, що вигнавши одну бригаду, збираєш на ж.д. вокзалі іншу, в надії, що ось ці "незаплямовані в ремонті" будуть ліпші.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:55

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:проплачений троль, що ще можеш написати?

И снова вопрос к модераторам - это все в пределах правил форума, можно использовать в комментариях?
ol_zy
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