Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3250325132523253> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 17:58 Re: Політичні дискусії Yuri_T написав: ты жену свою предупреждай.

сообщений своих вонючих тут постил?

среднюю он мне тут считает, математик недоделаный ты жену свою предупреждай.сообщений своих вонючих тут постил?среднюю он мне тут считает, математик недоделаный

И снова вопрос к модераторам - это все в пределах правил форума, можно использовать в комментариях? И снова вопрос к модераторам - это все в пределах правил форума, можно использовать в комментариях? ol_zy

Повідомлень: 5210 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:01 vitaliian написав: flyman написав: тобто в Зе просто амбіції Наполена - розпустити Парламент, змінити на свою користь Коституцію.

ВФЯ вже "ломав через коліно" націю. Тепер новий ходок по граблям? тобто в Зе просто амбіції Наполена - розпустити Парламент, змінити на свою користь Коституцію.ВФЯ вже "ломав через коліно" націю. Тепер новий ходок по граблям?

пока у него нет своей политсилы в парламенте, Зе = Наполеон без войска если хотите. Напомните где он успел поменять под себя Конституцию? Без Рады это сделать невозможно (если что). пока у него нет своей политсилы в парламенте, Зе = Наполеон без войска если хотите.поменять под себя Конституцию? Без Рады это сделать невозможно (если что).

готується, дайте ж людині час, всього ж місяць як Президент.

https://znaj.ua/ru/politics/241741-zelenskiy-zibravsya-zminiti-konstituciyu-pershiy-ukaz-vzhe-pidpisano готується, дайте ж людині час, всього ж місяць як Президент. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15711 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:03 ЛАД написав: Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую

лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете? лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете? Востаннє редагувалось mephala в Суб 22 чер, 2019 18:33, всього редагувалось 2 разів. mephala Повідомлень: 4687 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:03 flyman написав: от ти пишеш, що бендеровці зрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

от ти пишеш, щозрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры... вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры... ol_zy

Повідомлень: 5210 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:05 ol_zy написав: flyman написав: от ти пишеш, що бендеровці зрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

от ти пишеш, щозрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры... вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры...

ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогрес



скільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь? ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогресскільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15711 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:22 ol_zy написав: mephala написав: Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?

Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.

А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.

Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.

Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами. Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.

ще раз. в якому місці закону (або де я це сказав) офіціанту заборонено спілкуватися з клієнтом на зручній для обох мов? ви взагалі читаете що написано? чи як лад мастак все перекрутити? ще раз. в якому місці закону (або де я це сказав) офіціанту заборонено спілкуватися з клієнтом на зручній для обох мов? ви взагалі читаете що написано? чи як лад мастак все перекрутити? mephala Повідомлень: 4687 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:30 ЛАД написав: Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689298#p4689298 , viewtopic.php?p=4689302#p4689302 .



mephala написав: ЛАД написав: Обмен мнениями может приводить к разным результатам.

1. Прояснение позиций сторон.

2. Сближение позиций в результате обсуждения.

3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.

3 вариант самый хороший.

Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.

Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.

Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.

Я, вроде, такого не допускал.

Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе. Обмен мнениями может приводить к разным результатам.1. Прояснение позиций сторон.2. Сближение позиций в результате обсуждения.3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.3 вариант самый хороший.Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.Я, вроде, такого не допускал.Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.

якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.

А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає? якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?

1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.



Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.



Если мою фразу А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).

Вы восприняли как упрёк:

мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.

перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.

и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.



Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, что

0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?

и не понимаете разницу между 230 тыс. белоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) и миллионах 20 русскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.



И ещё много всяких "если".



2. Корона мне "не заважає". А Вам?

Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.



3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.

Ну что ж, хорошо хоть так.

Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.

Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду. Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689238#p4689238 1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.Если мою фразуВы восприняли как упрёк:и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, чтои не понимаете разницу междубелоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) ирусскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.И ещё много всяких "если".2. Корона мне "не заважає". А Вам?Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.Ну что ж, хорошо хоть так.Уже писал, что не вижу смысла впродолжении обсуждения.Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.

так зрозуміло що не будете продовжувати спілкування. у вас же манія величі.

за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали. і з гордо піднятою головою пішли далі. ну йдіть далі. виховання у вас явно бракує.



ЗІ

але ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця так зрозуміло що не будете продовжувати спілкування. у вас же манія величі.за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали. і з гордо піднятою головою пішли далі. ну йдіть далі. виховання у вас явно бракує.ЗІале ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця mephala Повідомлень: 4687 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:45 flyman написав: ol_zy написав: flyman написав: от ти пишеш, що бендеровці зрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

от ти пишеш, щозрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.

вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры... вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры...

ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогрес



скільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь? ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогресскільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь?



Везде были коллаборационисты, и в Украине, и в РСФСР, и во Франции, и в Чехии, во всех странах, территорию которых захватывали во время второй мировой войны.

О чем спор? Кто больше ариец ? Везде были коллаборационисты, и в Украине, и в РСФСР, и во Франции, и в Чехии, во всех странах, территорию которых захватывали во время второй мировой войны.О чем спор? Кто больше ариец ? freeze 4 Повідомлень: 11907 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5224 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:47 олололлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл У меня 3 вопроса:

1. Уже можно критиковать майдан?

2. Уже можно призывать к миру?

3. Почему в голосовалке нету партии Шария? Не кормите троллей:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1539 З нами з: 08.10.15 Подякував: 568 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:55 freeze написав: flyman написав: ol_zy написав: вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры... вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры...

ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогрес



скільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь? ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогресскільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь?



Везде были коллаборационисты, и в Украине, и в РСФСР, и во Франции, и в Чехии, во всех странах, территорию которых захватывали во время второй мировой войны.

О чем спор? Кто больше ариец ? Везде были коллаборационисты, и в Украине, и в РСФСР, и во Франции, и в Чехии, во всех странах, территорию которых захватывали во время второй мировой войны.О чем спор? Кто больше ариец ?

про хліб-сіль Вермахту і Жукова захисника Києва у 1941 р.

Забув? про хліб-сіль Вермахту і Жукова захисника Києва у 1941 р.Забув? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15711 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3250325132523253> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм