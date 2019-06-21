Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 22 чер, 2019 18:33, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:от ти пишеш, що бендеровці зрадники, зустрічали хлібом та сіллю Вермахт.
вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры...
ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогрес
скільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
mephala написав:Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові? Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону. А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.
Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка. Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами.
ще раз. в якому місці закону (або де я це сказав) офіціанту заборонено спілкуватися з клієнтом на зручній для обох мов? ви взагалі читаете що написано? чи як лад мастак все перекрутити?
ЛАД написав:Обмен мнениями может приводить к разным результатам. 1. Прояснение позиций сторон. 2. Сближение позиций в результате обсуждения. 3. приход к более-менее согласованному мнению/решению. 3 вариант самый хороший. Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия. Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень. Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной. Я, вроде, такого не допускал. Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.
якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція. А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?
1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.
Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.
Если мою фразу
А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).
Вы восприняли как упрёк:
мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди. перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.
и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.
Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, что
0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?
и не понимаете разницу между 230 тыс. белоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) и миллионах 20 русскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.
И ещё много всяких "если".
2. Корона мне "не заважає". А Вам? Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.
3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии. Ну что ж, хорошо хоть так. Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения. Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.
так зрозуміло що не будете продовжувати спілкування. у вас же манія величі. за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали. і з гордо піднятою головою пішли далі. ну йдіть далі. виховання у вас явно бракує.
ЗІ але ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця
ol_zy написав:вообще-то продвинутые ольгинцы уже в курсе как правильно писать и на таком не колятся, а вот начинающие, все еще уверены, что жители Бендер - это и была основа армии С.Бандеры...
ольгінці вже знають як правильно писати "бандеровцы", прогрес
скільки там в РОА було зрадників Родіни, вже майор дав правильну відповідь?
Везде были коллаборационисты, и в Украине, и в РСФСР, и во Франции, и в Чехии, во всех странах, территорию которых захватывали во время второй мировой войны. О чем спор? Кто больше ариец ?
про хліб-сіль Вермахту і Жукова захисника Києва у 1941 р. Забув?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.