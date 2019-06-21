Пункт три.
Як називається українофобна партія педофіла Шарія?
"Педофільних Українофобів"?
Чи "Українофобних педофілів"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:03
Пункт три.
Як називається українофобна партія педофіла Шарія?
"Педофільних Українофобів"?
Чи "Українофобних педофілів"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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