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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:49
Посмотрел видео с предвыборного песенного тура Вакарчука.
Как-то мозги набекрень от просмотра.
Перед вторым туром агитировал голосовать за Порошенко по факту, хотя и стыдливо немного. А тут дерьмецом Порошенко поливает, пять лет зря, долой олигархов, пусть новые лица придут в политику.
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freeze
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:15
кого-то интересуют парламентские перспективы бывшего гаранта.
думаю, это рефлексия. прыжки на политических трупах. продление такого упоительного мига всеобщей 75% победы. когда еще у кого-то такое в жизни будет? да никогда больше. разве что запишутся в армию и вместе освободят Крым...
а вот перспективы "новой команды" в узком кругу их еще не совсем широких лиц (впрочем, и это не надолго) под чутким руководством возвращающихся смотрящих - это интересно.
курченко на границу, клюевых за гос.гарантиями по кредитам на зелёную энергетику, онищенко на газ, портнова на судебную ветку, лукаш на минюст, а там, глядишь, и стоматолог подтянется... младомиллиардер))
бойко мучительно думает, куда бы ему новые вышки впихнуть...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32
freeze написав:
Посмотрел видео с предвыборного песенного тура Вакарчука.
Как-то мозги набекрень от просмотра.
Перед вторым туром агитировал голосовать за Порошенко по факту, хотя и стыдливо немного. А тут дерьмецом Порошенко поливает, пять лет зря, долой олигархов, пусть новые лица придут в политику.
В Зе бере майстер класи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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