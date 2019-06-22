Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Посмотрел видео с предвыборного песенного тура Вакарчука. Как-то мозги набекрень от просмотра. Перед вторым туром агитировал голосовать за Порошенко по факту, хотя и стыдливо немного. А тут дерьмецом Порошенко поливает, пять лет зря, долой олигархов, пусть новые лица придут в политику.
кого-то интересуют парламентские перспективы бывшего гаранта. думаю, это рефлексия. прыжки на политических трупах. продление такого упоительного мига всеобщей 75% победы. когда еще у кого-то такое в жизни будет? да никогда больше. разве что запишутся в армию и вместе освободят Крым...
а вот перспективы "новой команды" в узком кругу их еще не совсем широких лиц (впрочем, и это не надолго) под чутким руководством возвращающихся смотрящих - это интересно. курченко на границу, клюевых за гос.гарантиями по кредитам на зелёную энергетику, онищенко на газ, портнова на судебную ветку, лукаш на минюст, а там, глядишь, и стоматолог подтянется... младомиллиардер)) бойко мучительно думает, куда бы ему новые вышки впихнуть...
freeze написав:Посмотрел видео с предвыборного песенного тура Вакарчука. Как-то мозги набекрень от просмотра. Перед вторым туром агитировал голосовать за Порошенко по факту, хотя и стыдливо немного. А тут дерьмецом Порошенко поливает, пять лет зря, долой олигархов, пусть новые лица придут в политику.
В Зе бере майстер класи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_T написав:кого-то интересуют парламентские перспективы бывшего гаранта. думаю, это рефлексия. прыжки на политических трупах. продление такого упоительного мига всеобщей 75% победы. когда еще у кого-то такое в жизни будет? да никогда больше. разве что запишутся в армию и вместе освободят Крым...
а вот перспективы "новой команды" в узком кругу их еще не совсем широких лиц (впрочем, и это не надолго) под чутким руководством возвращающихся смотрящих - это интересно. курченко на границу, клюевых за гос.гарантиями по кредитам на зелёную энергетику, онищенко на газ, портнова на судебную ветку, лукаш на минюст, а там, глядишь, и стоматолог подтянется... младомиллиардер)) бойко мучительно думает, куда бы ему новые вышки впихнуть...
Да, да и петрушку на премьеры, азирова в налоговую, юща в нбу.
freeze написав:Посмотрел видео с предвыборного песенного тура Вакарчука. Как-то мозги набекрень от просмотра. Перед вторым туром агитировал голосовать за Порошенко по факту, хотя и стыдливо немного. А тут дерьмецом Порошенко поливает, пять лет зря, долой олигархов, пусть новые лица придут в политику.
В Зе бере майстер класи.
"Нові обличчя" від зекоманди
"Посмотрим на Киев как ключевое определение всех электоральных симпатий. Полгорода отдали "смотрящему" Ваврышу. Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли застройщика Ваврыша", - подчеркнул Лещенко
Посмотрел мажоритарников на своем округе. Полная жесть, Кивалов и десяток фриков, пля, вообще никто, временно неработающие, студенты, диспетчер, фермер. Похоже на городских сумасшедших, иначе зачем платить взнос в ЦИК полному ноунейму с неизвестной фамилией, не работающему, самовыдвиженцу. Похоже Кивалов опять депутатом будет.
о тут про Жукова в Києві, РПЦ головного моску і Сталіна
якись шабаш нечисті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну,в Вовиному офісі робота кипить,зараз не до того.То 161 указ треба відмінити,то суддів приструнити.а тепер ще й Історію України переписувати знову: Лілія Гриневич: "З кожним днем я маю більше свідчень цього можливого реваншу. Ситуація із вчора: одному з моїх колег, який автор підручника з новітньої історії України для 11-го класу, що вже отримав ґриф міністерства, потелефонували і сказали: "Ви далжни ізмєніть в вашем учєбнікє "русска-украінская вайна" на "ґражданскій канфлікт". Коли він сказав, що "я ніколи не буду цього робити, мій підручник вже отримав ґриф міністерства освіти", було йому заявлено: "Но січяс сітуация ідєалаґічєскі міняєцца". Тому я мушу сказати, що справді ми маємо дуже багато людей, які зараз появилися на обріях, беруть участь в обговореннях, активно присутні у медія, які якраз і пропагують оці реваншистські ідеї."
10 вопросов, на которые Зеленский не может (а должен!) дать ответы: 1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше? 2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить. 3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать? 4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место? 5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует? 6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича? 7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне? Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал? 9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров и знАти со спецзнаками и мигалками? 10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты? Mason Lemberg - https://www.facebook.com/mason.lemberg/ ... 8089821480
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_T написав:в ольгино не учат, не в ту сторону вопрос. это нужно местных ладов и прочая, прочая... спросить.
Уро-ди 28 років живуть в державі в не знають державної мови.
Може, їм варто виїхати в Хабаровськ чи Магадан??
моно-язык, замкнутость моно-среды, отсутствие восприятия иных культур и принципов жизни... какой там Хабаровск? кому там нужен условный пенсионер лад, сбрендивший на шовинистическом восприятии своей принадлежности к русскому миру? там рубль за дюжину таких дают, и то не всегда...
эти динозавры уйдут в прошлое сами по-себе. главная задача, чтобы они не успели засрать умы тех, кто еще может жить.
Это все про Украину? Моносреда, Украина - для украинцев? Один язык?