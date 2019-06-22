Додано: Суб 22 чер, 2019 21:51

Ну,в Вовиному офісі робота кипить,зараз не до того.То 161 указ треба відмінити,то суддів приструнитиЛілія Гриневич: "З кожним днем я маю більше свідчень цього можливого реваншу. Ситуація із вчора: одному з моїх колег, який автор підручника з новітньої історії України для 11-го класу, що вже отримав ґриф міністерства, потелефонували і сказали: "Ви далжни ізмєніть в вашем учєбнікє "русска-украінская вайна" на "ґражданскій канфлікт". Коли він сказав, що "я ніколи не буду цього робити, мій підручник вже отримав ґриф міністерства освіти", було йому заявлено:. Тому я мушу сказати, що справді ми маємо дуже багато людей, які зараз появилися на обріях, беруть участь в обговореннях, активно присутні у медія, які якраз і пропагують оці реваншистські ідеї."1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров и знАти со спецзнаками и мигалками?10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?Mason Lemberg -