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Президент України Володимир Зеленський в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні заявив, що Друга світова війна увірвалася в нашу країну 22 червня 1941 року.
що він має на увазі під "нашою країною"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та жертовності п о с т а н о в л я ю:
1. На підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань установити День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який відзначати щорічно 22 червня. ... Президент України Л.КУЧМА
Будучи порохоботам, толерастом и ... (не помню уже других ярлыков - возраст не тот) искренне хотел плюсануть,но низззя...
И дед под Севастополем, и другой без вести, и мама до 8 лет в эвакуации, и папа, тянувший больную бабушку, сестру, младшего брата сколько мог, и фронтовики, один рассказывал, как в 41 подбирали винтовки за убитыми (своей не было - 1 на четверых), другой вообще не любил рассказывать про начало войны.
Есть кого помянуть, а может кому-то повезло иметь и сегодня живых участников...
Тут политдискутировать нечего.
И указы нам ни к чему.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та жертовності п о с т а н о в л я ю:
1. На підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань установити День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який відзначати щорічно 22 червня. ... Президент України Л.КУЧМА
Этот Указ не отменен ни одним из последующих Президентов Украины (Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский). Видимо все они плохо знали историю.
ще один маніпулятор, що не може відрізнити ВВВ і 2 СВ або навмисно нагнітає.
Президент України Володимир Зеленський в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні заявив, що Друга світова війна увірвалася в нашу країну 22 червня 1941 року.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Это ты не знаешь, когда для Украины началась Вторая Мировая - Зеленский все правильно сказал.
Для України і українців війна почалась в вересні 1939. Для кремлеботів - в 1941, хоча не зрозуміло чому: адже СРСР як мінімум нападало на Фінляндію в 1939 році і це є частиною Другої світової війни. * вірю що Зеленський не кремлебот. Він просто не знає історію. Вчився в СРСР(як і більшість) і йому вдовбили(як і більшості) що війна почалась в 1941. Хоча є і інший варіант - він знає, але хоче "сподобатись" більшості.