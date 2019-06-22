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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
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0
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Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:49

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ЗНАЄ, КОЛИ ПОЧАЛАСЬ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-z ... H3dqqwFB3o
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:54

  Ethereum написав:ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ЗНАЄ, КОЛИ ПОЧАЛАСЬ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-z ... H3dqqwFB3o


Это ты не знаешь, когда для Украины началась Вторая Мировая - Зеленский все правильно сказал.

Порохолюбы, Вову есть уже за что по делу ругать - так что не гоните зраду там, где ей и не пахнет
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:58

  Ethereum написав:ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ЗНАЄ, КОЛИ ПОЧАЛАСЬ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-z ... H3dqqwFB3o


Президент України Володимир Зеленський в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні заявив, що Друга світова війна увірвалася в нашу країну 22 червня 1941 року.


що він має на увазі під "нашою країною"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:18

  Frant написав:
  antey1969 написав:zРадио
Сейчас Франт Вам ответит, что 78 лет назад добрые просвещенные европейцы так помогали нам с декоммунизацией.
А злобный красный хам Жуков)))

використовував українців як гарматне м'ясо.


Ну а киевлянин Ватутин и уманчанин Черняховский, в таком случае, как пушечное мясо использовали россиян, командуя в разные периоды Воронежским фронтом.

А луганчанин Еременко - командуя Брянским, Калининским и Сталинградским фронтами.

Уроженец Бессарабии Тимошенко - командуя Сталинградским и Северо-Западным фронтами...

Продолжать???

Насколько нужно было дистиллировать ура-патриотам мозг, чтобы они искренне верили в то, что в управлении СССР украинцы не принимали участия, и ответственость за все плохое лежит только на россиянах?..
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:23

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День скорботи і вшанування пам'яті
жертв війни в Україні


З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок
українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної
війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та жертовності
п о с т а н о в л я ю:

1. На підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів
війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань
установити День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні, який відзначати щорічно 22 червня.
...
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 листопада 2000 року
N 1245/2000

https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws ... 245%2F2000

Этот Указ не отменен ни одним из последующих Президентов Украины (Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский). Видимо все они плохо знали историю.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:37

yanyura

Будучи порохоботам, толерастом и ... (не помню уже других ярлыков - возраст не тот) искренне хотел плюсануть,но низззя...

И дед под Севастополем, и другой без вести, и мама до 8 лет в эвакуации, и папа, тянувший больную бабушку, сестру, младшего брата сколько мог, и фронтовики, один рассказывал, как в 41 подбирали винтовки за убитыми (своей не было - 1 на четверых), другой вообще не любил рассказывать про начало войны.

Есть кого помянуть, а может кому-то повезло иметь и сегодня живых участников...

Тут политдискутировать нечего.

И указы нам ни к чему.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:38

  yanyura написав:
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День скорботи і вшанування пам'яті
жертв війни в Україні


З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок
українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної
війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та жертовності
п о с т а н о в л я ю:

1. На підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів
війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань
установити День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні, який відзначати щорічно 22 червня.
...
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 листопада 2000 року
N 1245/2000

https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws ... 245%2F2000

Этот Указ не отменен ни одним из последующих Президентов Украины (Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский). Видимо все они плохо знали историю.

ще один маніпулятор, що не може відрізнити ВВВ і 2 СВ
або навмисно нагнітає.

Президент України Володимир Зеленський в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні заявив, що Друга світова війна увірвалася в нашу країну 22 червня 1941 року.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:45

  flyman написав:ще один маніпулятор, що не може відрізнити ВВВ і 2 СВ
або навмисно нагнітає.


Интересно, а американцы имеют право заявить, что Вторая Мировая для них началась 7 декабря 1941-го с атакой японцев на Перл-Харбор, или они тоже обязаны следовать историческим датам всей войны?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:46

  zРадио написав:Это ты не знаешь, когда для Украины началась Вторая Мировая - Зеленский все правильно сказал.

Для України і українців війна почалась в вересні 1939.
Для кремлеботів - в 1941, хоча не зрозуміло чому: адже СРСР як мінімум нападало на Фінляндію в 1939 році і це є частиною Другої світової війни.
* вірю що Зеленський не кремлебот. Він просто не знає історію. Вчився в СРСР(як і більшість) і йому вдовбили(як і більшості) що війна почалась в 1941. Хоча є і інший варіант - він знає, але хоче "сподобатись" більшості.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:48

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:ще один маніпулятор

Неманипулятору - Політичні дискусії
Что именно в вышеперечисленном вас возмущает? От чего надо отказаться?
yanyura
 
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