Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.
И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.
С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.
Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.
Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!
Пожалуй, вы, да и я, не совсем правы, а прав andrijk777.
22 сентября СССР, без объявления войны, напал на Польшу и нагло отобрал у нее, кроме прочих территорий, и исконно польский город Львов (Lwów, Lemberg, לעמבערג), до того бывший на протяжении 700 лет частью любой страны, но в основном Польши (кроме сентября 1914 - апреля 1915 - в составе РИ).
Ну а после окончания войны, по праву победителя, СССР оставил эти земли (и город) в своем составе. Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.
Історія Львова
1253—1349: Руське Королівство (Галицько-Волинська держава): протистояння з Золотою Ордою 1349—1387: Руське Королівство: протистояння з Польщею та Угорщиною 1387—1772: під владою Польського королівства та Речі Посполитої 1772–1914: у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії 1914–1919: у період Першої світової війни та Української революції 1919–1939: у складі Другої Речі Посполитої 1939–1944: у період Другої світової війни 1944–1991: у складі Радянського Союзу
andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.
И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.
С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.
Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.
Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!
Дивні твої справи, боже! Ніхто ні з ким не воював! Ніхто нікому війну не оголошував! А звідки ж тоді втрати особового складу Червоної армії майже 1,5 тис чол. з 17 по 30 вересня 1939р. в польській компанії - вбитими 973, померлих від ран 102, загинуло в катастрофах і від різних нещасних випадків 76, зникло бевісти 302, померло від хвороб 22, поранено, контужено, обгоріло 2002, захворіло 381 чол.? P.s. І не згадуй-ТЕ всуї В*ятровича - Ви його мізинця не варті.
yanyura написав: Пожалуй, вы, да и я, не совсем правы, а прав andrijk777.
22 сентября СССР, без объявления войны, напал на Польшу и нагло отобрал у нее, кроме прочих территорий, и исконно польский город Львов (Lwów, Lemberg, לעמבערג), до того бывший на протяжении 700 лет частью любой страны, но в основном Польши (кроме сентября 1914 - апреля 1915 - в составе РИ).
Ну а после окончания войны, по праву победителя, СССР оставил эти земли (и город) в своем составе. Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.
Історія Львова
1253—1349: Руське Королівство (Галицько-Волинська держава): протистояння з Золотою Ордою 1349—1387: Руське Королівство: протистояння з Польщею та Угорщиною 1387—1772: під владою Польського королівства та Речі Посполитої 1772–1914: у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії 1914–1919: у період Першої світової війни та Української революції 1919–1939: у складі Другої Речі Посполитої 1939–1944: у період Другої світової війни 1944–1991: у складі Радянського Союзу
Після приєднання Львова до Польського королівства, більшість населення становили поляки і німці, які згодом асимілювалися. У цей час сформувалися вірменський і єврейський квартали, які мали часткове самоврядування. За австрійського панування така етнічна ситуація збереглася. У міжвоєнний період XX століття більшість населення становили поляки, близько третини — євреї, близько десятини — українці. Внаслідок Голокосту та операції «Вісла»у Львові практично не залишилося євреїв і поляків, натомість, із приходом радянської влади, зросла частка росіян, які становили прислану адміністрацію. З індустріалізацією, міське населення поповнилося українцями, урбанізованими з мешканців області.
Міжвоєнний період або інтербелум (дослівно лат. inter — між й лат. bellum — війна) — період між війнами. Термін зазвичай використовується для позначення періоду 1918 — 1939, тобто часового проміжку між Першою та Другою світовими війнами.