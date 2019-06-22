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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

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Політичні дискусії 7 5 143
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Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:51

  andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.


И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.

С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.

Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.

Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 00:40

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.


И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.

С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.

Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.

Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!

Пожалуй, вы, да и я, не совсем правы, а прав andrijk777.

22 сентября СССР, без объявления войны, напал на Польшу и нагло отобрал у нее, кроме прочих территорий, и исконно польский город Львов (Lwów, Lemberg, לעמבערג), до того бывший на протяжении 700 лет частью любой страны, но в основном Польши (кроме сентября 1914 - апреля 1915 - в составе РИ).

Ну а после окончания войны, по праву победителя, СССР оставил эти земли (и город) в своем составе. Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.

Історія Львова

1253—1349: Руське Королівство (Галицько-Волинська держава): протистояння з Золотою Ордою
1349—1387: Руське Королівство: протистояння з Польщею та Угорщиною
1387—1772: під владою Польського королівства та Речі Посполитої
1772–1914: у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії
1914–1919: у період Першої світової війни та Української революції
1919–1939: у складі Другої Речі Посполитої
1939–1944: у період Другої світової війни
1944–1991: у складі Радянського Союзу

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%B2%D0%B0
Населення Галичини у XX ст. (кінець XIX — початок XX ст.)
Західна Галичина

поляки 78,7 %
українці 13,2 %
євреї 7,6 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... te_note-57
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 00:43

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.


И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.

С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.

Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.

Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!

Дивні твої справи, боже!
Ніхто ні з ким не воював!
Ніхто нікому війну не оголошував!
А звідки ж тоді втрати особового складу Червоної армії майже 1,5 тис чол. з 17 по 30 вересня 1939р. в польській компанії - вбитими 973, померлих від ран 102, загинуло в катастрофах і від різних нещасних випадків 76, зникло бевісти 302, померло від хвороб 22, поранено, контужено, обгоріло 2002, захворіло 381 чол.?
P.s. І не згадуй-ТЕ всуї В*ятровича - Ви його мізинця не варті.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:05

  yanyura написав:
Пожалуй, вы, да и я, не совсем правы, а прав andrijk777.

22 сентября СССР, без объявления войны, напал на Польшу и нагло отобрал у нее, кроме прочих территорий, и исконно польский город Львов (Lwów, Lemberg, לעמבערג), до того бывший на протяжении 700 лет частью любой страны, но в основном Польши (кроме сентября 1914 - апреля 1915 - в составе РИ).

Ну а после окончания войны, по праву победителя, СССР оставил эти земли (и город) в своем составе. Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.

Історія Львова

1253—1349: Руське Королівство (Галицько-Волинська держава): протистояння з Золотою Ордою
1349—1387: Руське Королівство: протистояння з Польщею та Угорщиною
1387—1772: під владою Польського королівства та Речі Посполитої
1772–1914: у складі Австрійської (згодом Австро-Угорської) імперії
1914–1919: у період Першої світової війни та Української революції
1919–1939: у складі Другої Речі Посполитої
1939–1944: у період Другої світової війни
1944–1991: у складі Радянського Союзу

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%B2%D0%B0
Населення Галичини у XX ст. (кінець XIX — початок XX ст.)
Західна Галичина

поляки 78,7 %
українці 13,2 %
євреї 7,6 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... te_note-57


Пан є знатним маніпулятором?

Населення Галичини у XX ст. (кінець XIX — початок XX ст.).[56][57]
Національний склад
населення

Східна Галичина 55300 км² Західна Галичина 23200 км²

українці 64,5 % 13,2 %
поляки 21,0 % 78,7 %
євреї 13,7 % 7,6 %
німці 0,3 % 0,3 %
інші національності0,5 % 0,2 %


Міста Східної Галичини[ред. | ред. код]
• Львів
• Тернопіль
• Івано-Франківськ(Станиславів)
• Калуш
• Коломия
• Надвірна
• Снятин
• Дрогобич
• Долина
• Борислав
• Самбір
• Теребовля
• Тлумач
• Тисмениця
• Галич
• Стрий
• Чортків
• Бережани
• Борщів
• Заліщики
• Перемишль
• Лісько
• Сянік
• Скалат
• Підгайці
• Кросно
• Ярослав
• Бучач
• Рогатин
• Бурштин
• Косів
Міста Західної Галичини[ред. | ред. код]
• Краків
• Тарнів
• Ряшів
• Переворськ
• Бохня
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:33

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:Пан є знатним маніпулятором?

Манипулятор, манипулятор!

Після приєднання Львова до Польського королівства, більшість населення становили поляки і німці, які згодом асимілювалися. У цей час сформувалися вірменський і єврейський квартали, які мали часткове самоврядування. За австрійського панування така етнічна ситуація збереглася. У міжвоєнний період XX століття більшість населення становили поляки, близько третиниєвреї, близько десятиниукраїнці. Внаслідок Голокосту та операції «Вісла» у Львові практично не залишилося євреїв і поляків, натомість, із приходом радянської влади, зросла частка росіян, які становили прислану адміністрацію. З індустріалізацією, міське населення поповнилося українцями, урбанізованими з мешканців області.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BD%D1%8F

Міжвоєнний період або інтербелум (дослівно лат. inter — між й лат. bellum — війна) — період між війнами. Термін зазвичай використовується для позначення періоду 1918 — 1939, тобто часового проміжку між Першою та Другою світовими війнами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BE%D0%B4
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:48

  yanyura написав:22 сентября СССР, без объявления войны, напал на Польшу и нагло отобрал у нее, кроме прочих территорий, и исконно польский город Львов (Lwów, Lemberg, לעמבערג), до того бывший на протяжении 700 лет частью любой страны, но в основном Польши (кроме сентября 1914 - апреля 1915 - в составе РИ).

Ну а после окончания войны, по праву победителя, СССР оставил эти земли (и город) в своем составе. Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.

Ось смішні ці москалі. Вчепились що Львів, Крим, Донецьк і т.д. не були українськими. А СРСР ніби-то для УКРАЇНИ захопили і потім по доброті душевній віддали Україні.
Ну смішні люди, що тут можна сказати більше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:50

  yanyura написав:
  Кармелюк написав:Пан є знатним маніпулятором?

Манипулятор, манипулятор!

Після приєднання Львова до Польського королівства, більшість населення становили поляки і німці, які згодом асимілювалися. У цей час сформувалися вірменський і єврейський квартали, які мали часткове самоврядування. За австрійського панування така етнічна ситуація збереглася. У міжвоєнний період XX століття більшість населення становили поляки, близько третиниєвреї, близько десятиниукраїнці.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BD%D1%8F

Міжвоєнний період або інтербелум (дослівно лат. inter — між й лат. bellum — війна) — період між війнами. Термін зазвичай використовується для позначення періоду 1918 — 1939, тобто часового проміжку між Першою та Другою світовими війнами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%BE%D0%B4


Ну хоча б один признався!
І це вже добре!
P.s. Згадати тільки Західну Галичину, де всього 13,2% українців, але забути про Східну Галичину де 64,5% українців (хоча у Львові справді була більшість поляків, але він розташований все таки у Східній Галичині) це безумовно міг зробити тільки маніпулятор. Я б навіть сказав талановитий маніпулятор!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:01

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Для України і українців війна почалась в вересні 1939.


И кто с кем воевал в 1939-м на украинских территориях? Польша с СССР - нет! Польша никогда не объявляла войну СССР! СССР тоже не объявлял войну Польше.

С Германией - тоже нет! С Германией война началась 22-го июня 1941-го.

Германия воевала с Польше на украинской территории - снова нет.

Так с кем же - жду ответа от ретранслятора вятровичевской пропаганды!

Ватнік, знову ти виступаєш проти державного устрою та державних органів України! Йому, бачите, не подобається Інститут, очолюваний В'ятровичем!

Чому ти не хочеш поїхати в Хабаровськ чи Тамбов, до своїх русіш-однодумців???

Модератор тут є?
Пора закрити русіш пропагандиста!
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Чи не надто розперезались особи кавказької національності в Україні???

https://censor.net.ua/photo_news/313374 ... toreportaj
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:10

  Ethereum написав:ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ЗНАЄ, КОЛИ ПОЧАЛАСЬ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-z ... H3dqqwFB3o


Був такий регіонал Олег Царєв, який не знав дати початку ІІ світової війни.

Зе- - з тієї ж бригади "інтелектуалів". Справжній вождь зебілів.


https://youtu.be/-UvS-Dg5r-Y
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