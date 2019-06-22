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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3251325232533254

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:18

  zРадио написав:
  Frant написав:
  antey1969 написав:використовував українців як гарматне м'ясо.


Ну а киевлянин Ватутин и уманчанин Черняховский, в таком случае, как пушечное мясо использовали россиян, командуя в разные периоды Воронежским фронтом.

А луганчанин Еременко - командуя Брянским, Калининским и Сталинградским фронтами.

Уроженец Бессарабии Тимошенко - командуя Сталинградским и Северо-Западным фронтами...

Продолжать???

Насколько нужно было дистиллировать ура-патриотам мозг, чтобы они искренне верили в то, что в управлении СССР украинцы не принимали участия, и ответственость за все плохое лежит только на россиянах?..


Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви.
Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.

Зрозумів, пропагандист руського міра?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:24

  Frant написав:Чи не надто розперезались особи кавказької національності в Україні???

https://censor.net.ua/photo_news/313374 ... toreportaj


1) Где указано о "лицах кавказской национальности"?
Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии
2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:30

  Frant написав:Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви.
Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.

Зрозумів, пропагандист руського міра?


Нельзя же так безбожно врать.
Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:34

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Нельзя же так безбожно врать.

Ну почему же нельзя? Видите же – еще как можно :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:34

Політичні дискусії

  shapo написав:
  Frant написав:Чи не надто розперезались особи кавказької національності в Україні???

https://censor.net.ua/photo_news/313374 ... toreportaj


1) Где указано о "лицах кавказской национальности"?
Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии
2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт


Про кавказский криміналітет, італійську мафію, китайські тріади - пан "кандидат антиукраїнських наук" - ніколи не читав і не чув???


http://vlasti.net/news/242593

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 0%BA%D0%B8
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:37

  shapo написав:
  Frant написав:Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви.
Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.

Зрозумів, пропагандист руського міра?


Нельзя же так безбожно врать.
Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко


У ватанів - повна каша в голові.

Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України.
Україна їм була байдуже.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:44

  Frant написав:Ватнік, знову ти виступаєш проти державного устрою та державних органів України! Йому, бачите, не подобається Інститут, очолюваний В'ятровичем!


Образование под названием институт национальной памяти, созданное при бджоляре и строителе больницы для детей Ющенко, довольно странное образование.
С одной стороны это госорган http://www.memory.gov.ua/page/polozhenn ... oi-pamyati с функциями -
4. Інститут відповідно до покладених на нього завдань:
2) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в установленому порядку пропозиції щодо укладення та денонсації таких договорів, укладає з питань, що належать до його компетенції, міжвідомчі міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань за зазначеними договорами;
С другой стороны с какого боку тут слово"институт" и "научный"?
Какой индекс цитирования у этих столпов новой исторической науки Украины?
А ведь бюджетных средств на содержание этого убожества идет немало
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:46

  Frant написав:
  shapo написав:1) Где указано о "лицах кавказской национальности"?
Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии
2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт


Про кавказский криміналітет, італійську мафію, китайські тріади - пан "кандидат антиукраїнських наук" - ніколи не читав і не чув???


http://vlasti.net/news/242593

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 0%BA%D0%B8


"Исследователь" в области технаук давно и безнадежно отстал почитывая инетовское дерьмо.
Китайцы равно как и и итальянцы давно в США представители среднего и высшего класса, работают адвокатами.мерами, врачами, инженерами. предпринимателями
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:48

  Frant написав:У ватанів - повна каша в голові.

Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України.
Україна їм була байдуже.


А признаки "украинского" это что - этническая принадлежность, место рождения или сидение в советских и пр. лагерях?
И по какой статье?
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shapo
 
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