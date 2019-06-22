Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:використовував українців як гарматне м'ясо.
Ну а киевлянин Ватутин и уманчанин Черняховский, в таком случае, как пушечное мясо использовали россиян, командуя в разные периоды Воронежским фронтом.
А луганчанин Еременко - командуя Брянским, Калининским и Сталинградским фронтами.
Уроженец Бессарабии Тимошенко - командуя Сталинградским и Северо-Западным фронтами...
Продолжать???
Насколько нужно было дистиллировать ура-патриотам мозг, чтобы они искренне верили в то, что в управлении СССР украинцы не принимали участия, и ответственость за все плохое лежит только на россиянах?..
Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви. Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.
Зрозумів, пропагандист руського міра?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
1) Где указано о "лицах кавказской национальности"? Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии 2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт
Frant написав:Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви. Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.
Зрозумів, пропагандист руського міра?
Нельзя же так безбожно врать. Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко
1) Где указано о "лицах кавказской национальности"? Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии 2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт
Про кавказский криміналітет, італійську мафію, китайські тріади - пан "кандидат антиукраїнських наук" - ніколи не читав і не чув???
Frant написав:Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви. Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.
Зрозумів, пропагандист руського міра?
Нельзя же так безбожно врать. Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко
У ватанів - повна каша в голові.
Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України. Україна їм була байдуже.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Ватнік, знову ти виступаєш проти державного устрою та державних органів України! Йому, бачите, не подобається Інститут, очолюваний В'ятровичем!
Образование под названием институт национальной памяти, созданное при бджоляре и строителе больницы для детей Ющенко, довольно странное образование. С одной стороны это госорган http://www.memory.gov.ua/page/polozhenn ... oi-pamyati с функциями - 4. Інститут відповідно до покладених на нього завдань: 2) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в установленому порядку пропозиції щодо укладення та денонсації таких договорів, укладає з питань, що належать до його компетенції, міжвідомчі міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань за зазначеними договорами; С другой стороны с какого боку тут слово"институт" и "научный"? Какой индекс цитирования у этих столпов новой исторической науки Украины? А ведь бюджетных средств на содержание этого убожества идет немало
shapo написав:1) Где указано о "лицах кавказской национальности"? Для вышиватника - термин придуман ватниками в клятой Кацапии 2) Пан ксенофоб и вовсе не европеец если не знает что преступность не имеет национальных черт
Про кавказский криміналітет, італійську мафію, китайські тріади - пан "кандидат антиукраїнських наук" - ніколи не читав і не чув???
"Исследователь" в области технаук давно и безнадежно отстал почитывая инетовское дерьмо. Китайцы равно как и и итальянцы давно в США представители среднего и высшего класса, работают адвокатами.мерами, врачами, инженерами. предпринимателями