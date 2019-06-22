Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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yanyura написав: Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.
Здесь наши позиции расходятся - я считаю Львов исконно украинской территорией, которую в 1939-м СССР вернул входящей в его состав Украине (УССР). Именно поэтому поляки объявили войну реально напавшей на них Германии и НЕ объявили войну якобы напавшему на них СССР.
Пропаганда о нападении СССР на Польшу необходима западным технологам, чтобы приравнять коммунизм к нацизму, а недалекие украинские националисты подхватили это, не осознавая последствий, что для Украины декоммунизация обернется реституцией по польским законам.
На самом же деле в сентябре 1939-го Германия вторглась на исконно польские земли, в результате чего получила объявление войны не только со стороны Польши, но и Великобритании и Франции.
А СССР вернул себе (УССР) исключительно украинские земли, не пойдя дальше ни на метр, поэтому войну ему никто не объявлял, а польское правительство в изгнании, бежавшее от войск Гитлера в Лондон, даже поддержало СССР, понимая, что он - единственная надежда на освобождение Варшавы от нацистов.
Так, собственно и случилось спустя 5 лет.
Подытоживая - Германо-Польская война, начавшаяся 1 сентября 1939-го и давшая отсчет началу Второй Мировой, не затронула украинские территории (ни исторические, ни современные). Поэтому для Украины Вторая мировая началась 22 июня с нападения Германии на СССР и взаимном объявлении войны.
Зеленский сказал вчера все правильно. Побоялся просто упомянуть исторический термин Великая Отечественная Война - прошлая власть неплохо приложилась к "ребрендингу" той трагедии.
Но я уверяю ура-патриотов - указами вятровичей это понятие изъять из обихода не удастся, потому что ту войну отечественной называли сами солдаты и партизаны, в том числе, разумеется, украинские, принявшие вместе с белорусскими первый удар нацистов на себя.
зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу? Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР? Неа? Знову круть-верть та манiпулювання. Ти вже не тiльки брешеш а й сам собi суперечиш в своiй софiстицi:
А СССР вернул себе (УССР) исключительно украинские земли, не пойдя дальше ни на метр, поэтому войну ему никто не объявлял, а польское правительство в изгнании, бежавшее от войск Гитлера в Лондон, даже поддержало СССР, понимая, что он - единственная надежда на освобождение Варшавы от нацистов.
Так, собственно и случилось спустя 5 лет.
Подытоживая - Германо-Польская война, начавшаяся 1 сентября 1939-го и давшая отсчет началу Второй Мировой, не затронула украинские территории (ни исторические, ни современные).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу? Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР? Неа?
Неа. Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.
flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу? Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР? Неа?
Неа. Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.
Здесь нужно понимать, что Британия и Украина(в составе СССР) вступили в войну в разное время. Лаймы официально начали "воевать" с 1 сентября 1939 года. Мы официально вступили в войну 22 июня 1941 года. По поводу "ввязался СССР"... Как-то странно, что СССР после войны был одной из держав-победителей, и претензий к нему со стороны Британии, Франции и США не было никаких, это сейчас принято переписывать историю как кому заблагорассудится.
flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу? Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР? Неа?
Неа. Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.
Здесь нужно понимать, что Британия и Украина(в составе СССР) вступили в войну в разное время. Лаймы официально начали "воевать" с 1 сентября 1939 года. Мы официально вступили в войну 22 июня 1941 года. По поводу "ввязался СССР"... Как-то странно, что СССР после войны был одной из держав-победителей, и претензий к нему со стороны Британии, Франции и США не было никаких, это сейчас принято переписывать историю как кому заблагорассудится.
вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.