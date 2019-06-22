Додано: Нед 23 чер, 2019 09:32

yanyura написав: Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.

Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.

Здесь наши позиции расходятся - я считаю Львов исконно украинской территорией, которую в 1939-м СССР вернул входящей в его состав Украине (УССР). Именно поэтому поляки объявили войну реально напавшей на них Германии и НЕ объявили войну якобы напавшему на них СССР.Пропаганда о нападении СССР на Польшу необходима западным технологам, чтобы приравнять коммунизм к нацизму, а недалекие украинские националисты подхватили это, не осознавая последствий, что для Украины декоммунизация обернется реституцией по польским законам.На самом же деле в сентябре 1939-го Германия вторглась на исконно польские земли, в результате чего получила объявление войны не только со стороны Польши, но и Великобритании и Франции.А СССР вернул себе (УССР) исключительно украинские земли, не пойдя дальше ни на метр, поэтому войну ему никто не объявлял, а польское правительство в изгнании, бежавшее от войск Гитлера в Лондон, даже поддержало СССР, понимая, что он - единственная надежда на освобождение Варшавы от нацистов.Так, собственно и случилось спустя 5 лет.Подытоживая - Германо-Польская война, начавшаяся 1 сентября 1939-го и давшая отсчет началу Второй Мировой, не затронула украинские территории (ни исторические, ни современные). Поэтому для Украины Вторая мировая началась 22 июня с нападения Германии на СССР и взаимном объявлении войны.Зеленский сказал вчера все правильно. Побоялся просто упомянуть исторический термин Великая Отечественная Война - прошлая власть неплохо приложилась к "ребрендингу" той трагедии.Но я уверяю ура-патриотов - указами вятровичей это понятие изъять из обихода не удастся, потому что ту войну отечественной называли сами солдаты и партизаны, в том числе, разумеется, украинские, принявшие вместе с белорусскими первый удар нацистов на себя.