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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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3
Голос
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Громадянська позиція
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28%
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Слуга народу
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0
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3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:15

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Зе- - з тієї ж бригади "інтелектуалів". Справжній вождь зебілів.


Вопрос к модераторам.
Поскольку тут на ветке разрешается использовать слово зебилы, производное от слово д ебилы, то насколько я понимаю, можно использовать по аналогии и слово, например, пороходауны.

Я правильно построил логическую цепочку ?
Сделайте разьяснения для панства, чтобы мы не нарушали правила уважаемого форума.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:48

  Очкарик написав:Будучи порохоботам


Вы не можете быть причислены к высокому званию - порохобот.
Для того, чтобы человек мог называть себя порохоботом, он должен как минимум регулярно несколько раз в день выдавать сообщения на различных форумах и сетях, используя характерные выражения:
- Порох - сила, кокс - могила
- Черчилль
- вокруг одни ватники
- дякую
- только идиоты не голосуют за По
или аналогичные выражения

Тут на ветке максимум три порохобота, остальные в принципе так называемые адекватники.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:32

  yanyura написав: Ну а т.к. Украина, получив "в наследство" в 1991 г. эти территории, не захотела (для восстановления исторической справедливости) вернуть Львов настоящему владельцу (Польше), то и началом войны для Украины следует считать 22 сентября, день захвата СССР чужих территорий.


Здесь наши позиции расходятся - я считаю Львов исконно украинской территорией, которую в 1939-м СССР вернул входящей в его состав Украине (УССР). Именно поэтому поляки объявили войну реально напавшей на них Германии и НЕ объявили войну якобы напавшему на них СССР.

Пропаганда о нападении СССР на Польшу необходима западным технологам, чтобы приравнять коммунизм к нацизму, а недалекие украинские националисты подхватили это, не осознавая последствий, что для Украины декоммунизация обернется реституцией по польским законам.

На самом же деле в сентябре 1939-го Германия вторглась на исконно польские земли, в результате чего получила объявление войны не только со стороны Польши, но и Великобритании и Франции.

А СССР вернул себе (УССР) исключительно украинские земли, не пойдя дальше ни на метр, поэтому войну ему никто не объявлял, а польское правительство в изгнании, бежавшее от войск Гитлера в Лондон, даже поддержало СССР, понимая, что он - единственная надежда на освобождение Варшавы от нацистов.

Так, собственно и случилось спустя 5 лет.

Подытоживая - Германо-Польская война, начавшаяся 1 сентября 1939-го и давшая отсчет началу Второй Мировой, не затронула украинские территории (ни исторические, ни современные). Поэтому для Украины Вторая мировая началась 22 июня с нападения Германии на СССР и взаимном объявлении войны.

Зеленский сказал вчера все правильно. Побоялся просто упомянуть исторический термин Великая Отечественная Война - прошлая власть неплохо приложилась к "ребрендингу" той трагедии.

Но я уверяю ура-патриотов - указами вятровичей это понятие изъять из обихода не удастся, потому что ту войну отечественной называли сами солдаты и партизаны, в том числе, разумеется, украинские, принявшие вместе с белорусскими первый удар нацистов на себя.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:45

Re: Політичні дискусії

зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу?
Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР?
Неа?
Знову круть-верть та манiпулювання.
Ти вже не тiльки брешеш а й сам собi суперечиш в своiй софiстицi:

А СССР вернул себе (УССР) исключительно украинские земли, не пойдя дальше ни на метр, поэтому войну ему никто не объявлял, а польское правительство в изгнании, бежавшее от войск Гитлера в Лондон, даже поддержало СССР, понимая, что он - единственная надежда на освобождение Варшавы от нацистов.

Так, собственно и случилось спустя 5 лет.

Подытоживая - Германо-Польская война, начавшаяся 1 сентября 1939-го и давшая отсчет началу Второй Мировой, не затронула украинские территории (ни исторические, ни современные).
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:51

  flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу?
Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР?
Неа?


Неа.
Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:13

zРадио
Не думал, что без вставленных смайликов, вы не поймете иронию, написанную в духе известного на Западе как фальсификатор истории Вятровича.

Кармелюк
P.s. І не згадуй-ТЕ всуї В*ятровича - Ви його мізинця не варті.

Не сотвори себе кумира. (с)
Авторитетный американский журнал обвинил Вятровича и его институт в фальсификации истории
6 мая 2016

https://strana.ua/news/11860-foreign-po ... torii.html

Оригинал статьи - https://foreignpolicy.com/2016/05/02/th ... iatrovych/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:16

  freeze написав:
  flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу?
Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР?
Неа?


Неа.
Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.

Здесь нужно понимать, что Британия и Украина(в составе СССР) вступили в войну в разное время.
Лаймы официально начали "воевать" с 1 сентября 1939 года.
Мы официально вступили в войну 22 июня 1941 года.
По поводу "ввязался СССР"...
Как-то странно, что СССР после войны был одной из держав-победителей, и претензий к нему со стороны Британии, Франции и США не было никаких, это сейчас принято переписывать историю как кому заблагорассудится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:19

flyman
Політичні дискусії
Что именно в вышеперечисленном вас возмущает? От чего надо отказаться?


Ти вже не тiльки брешеш а й сам собi суперечиш в своiй софiстицi
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:19

  yanyura написав:zРадио
Не думал, что без вставленных смайликов, вы не поймете иронию, написанную в духе известного на Западе как фальсификатор истории Вятровича.


Сорри - утро воскресенья, наверно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:23

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу?
Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР?
Неа?


Неа.
Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.

Здесь нужно понимать, что Британия и Украина(в составе СССР) вступили в войну в разное время.
Лаймы официально начали "воевать" с 1 сентября 1939 года.
Мы официально вступили в войну 22 июня 1941 года.
По поводу "ввязался СССР"...
Как-то странно, что СССР после войны был одной из держав-победителей, и претензий к нему со стороны Британии, Франции и США не было никаких, это сейчас принято переписывать историю как кому заблагорассудится.

вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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