Додано: Нед 23 чер, 2019 10:30

flyman написав: вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939? вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939?

Вот мнение Черчилля, не моёУинстон Черчилль, занимавший в это время пост первого лорда Адмиралтейства, в своём выступлении по радио 1 октября 1939 года (после падения Польши, но до ввода советских войск в Прибалтику) сказал:То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует, и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. Когда господин Риббентроп на прошлой неделе был вызван в Москву, ему пришлось узнать и принять тот факт, что осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть окончательно остановлено.Цитата по газете Гардиан