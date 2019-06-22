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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
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5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
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0
Свобода
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7
Сила і честь
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2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:25

  zРадио написав:Здесь наши позиции расходятся - я считаю Львов исконно украинской территорией, которую в 1939-м СССР вернул входящей в его состав Украине (УССР). Именно поэтому поляки объявили войну реально напавшей на них Германии и НЕ объявили войну якобы напавшему на них СССР.
Пропаганда о нападении СССР на Польшу необходима западным технологам, чтобы приравнять коммунизм к нацизму, а недалекие украинские националисты подхватили это, не осознавая последствий, что для Украины декоммунизация обернется реституцией по польским законам.


Что в архитектуре Львова украинского?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:26

  freeze написав:
  flyman написав:зрадio, так чому iсториками прийнято, що почато 2СВ не в монент нападу на Чехословаччину, чи на Перл Харбор, а на Польщу?
Чи не тому, що в подii подiлу/захоплення Европи вв"язався СРСР?
Неа?


Неа.
Потому что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, поэтому эту дату - 1 сентября 1939 года - принято называть днем начала Второй Мировой.


Муха, оказывается, не знает элементарных исторических фактов. СССР вошел на восточные земли тогдашней Польши 17-го сентября, через 16 дней после нападения Германии на Польшу и объявления ей войны самой Польшей, Францией и ВБ.

Но, конечно, это клятые коммунисты развязали Вторую Мировую, начавшуюся 1 сентября 1939-го с нападения Гитлера на Польшу.

Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:28

flyman
Задайте вопросы Франции, Англии и США.
В свое время они согласились с границами после Второй Мировой. Вы считаете себя умнее?)))
Подсказка: Прибалтика была в составе Российской империи до Первой Мировой.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 23 чер, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:29

  flyman написав:вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939?

В СССР страны Балтии вошли в 1940г
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:30

  flyman написав:вiд кого "освобождалась" Литва, Латвiя, Естонiя в 1939?


Вот мнение Черчилля, не моё

Уинстон Черчилль, занимавший в это время пост первого лорда Адмиралтейства, в своём выступлении по радио 1 октября 1939 года (после падения Польши, но до ввода советских войск в Прибалтику) сказал:
То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует, и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. Когда господин Риббентроп на прошлой неделе был вызван в Москву, ему пришлось узнать и принять тот факт, что осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть окончательно остановлено.

Цитата по газете Гардиан
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...

И не дождетесь. Вятрович не знает, что ответить, а местные ура-патриоты права на собственное мнение не имеют.

P.S.
13.06.2019
Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович будет баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской солидарности". (…) Именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - написал Вятрович в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

В комментариях к своему посту Вятрович уточнил, что будет баллотироваться как кандидат партийного списка.

https://interfax.com.ua/news/political/593791.html

Каков поп, таков и приход. (с)
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 23 чер, 2019 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:37

  shapo написав:
Что в архитектуре Львова украинского?


Это бесполезный вопрос. А что катарского в архитектуре Дохи?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:40

  yanyura написав:
Авторитетный американский журнал обвинил Вятровича и его институт в фальсификации истории

Оригинал статьи - https://foreignpolicy.com/2016/05/02/th ... iatrovych/


не журнал, а какой-то журналист.
Josh Cohen is a former USAID project officer involved in managing economic reform projects in the former Soviet Union.

мало ли дятлов по всему миру джинсу гоняют?
может имеет смысл поинтересоваться, почему именно USAID погнал этого щелкопёра?

и потом, редакция не всегда разделяет мнение автора, это нужно помнить. даже на этой ватной помойке страна.юа закладка статьи отсвечивает "американский журналист", хотя в заголовке статьи уже пишут "американский журнал".
помойка есть помойка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:43

  yanyura написав:
  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...

И не дождетесь. Вятрович не знает, что ответить, а местные ура-патриоты права на собственное мнение не имеют.

P.S.
13.06.2019
Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович будет баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской солидарности". (…) Именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - написал Вятрович в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

В комментариях к своему посту Вятрович уточнил, что будет баллотироваться как кандидат партийного списка.

https://interfax.com.ua/news/political/593791.html

Каков поп, таков и приход. (с)

Вятрович там идет глубоко в хвостах списка, короче, непроходной, и он сам это понимает.
Электорат чуть поумнел за 5 лет, и за такого одиозного парня не проголосует, иначе Вятрович шел бы гордо по мажоритарке
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:50

  zРадио написав:
  shapo написав:
Что в архитектуре Львова украинского?


Это бесполезный вопрос. А что катарского в архитектуре Дохи?
Зображення


Вы путаете средние века и нынешнее время.
Тогда тоже были гастарбайтеры построившие Софию Киевскую или С-Петербург, но следы собственного архитектурного стиля найти можно.
Где украинская архитектура в Львове и др. западно-украинских городах?
Ее нет т.к. украинцы не были заказчиками при строительстве
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