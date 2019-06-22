Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Josh Cohen is a former USAID project officer involved in managing economic reform projects in the former Soviet Union.
мало ли дятлов по всему миру джинсу гоняют? может имеет смысл поинтересоваться, почему именно USAID погнал этого щелкопёра?
и потом, редакция не всегда разделяет мнение автора, это нужно помнить. даже на этой ватной помойке страна.юа закладка статьи отсвечивает "американский журналист", хотя в заголовке статьи уже пишут "американский журнал". помойка есть помойка.
А вас не смущает, что Коэн в своей статье приводит слова - Jared McBride, a research scholar at the Kennan Institute and a fellow at the United States Holocaust Memorial Museum - University of Alberta professor John-Paul Himka - Jeffrey Burds, a professor of Russian and Soviet history at Northeastern University. - Marco Carynnyk, a Ukrainian-Canadian émigré and longtime independent researcher on 20th century Ukrainian history
Они тоже "какие-то журналисты", выгнанные USAID?
Судя по фамилиям, 2 из 4 украинцы. Наверное "неправильные украинцы", если осуждают Вятровича. Ватники, или рускомирцы.
zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...
Цікаво як себе класифікуєте? Що не патріотом то зрозуміло. Поляки трактують ці події як стан війни з СРСР.
Stan wojny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR Wskutek wkroczenia sił zbrojnych ZSRR na terytorium Polski oba państwa znalazły się w stanie wojny. Władze polskie kilkakrotnie stwierdzały, że kwalifikują działania ZSRR jako agresję: Prezydent RP Ignacy Mościcki w orędziu 17 września 1939 roku mówił o najeździe jednocześnie Niemiec i ZSRR[13], w nocie protestacyjnej rządu RP z 17 września 1939 roku, podpisanej przez prezesa rady Ministrów Felicjana Sławoj-Składkowskiego[14][15], w nocie rządu polskiego do rządów Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie agresji ZSRR z 17 września 1939 roku[16], w rozkazie Naczelnego Wodza Edwarda Rydza-Śmigłego z 20 września 1939 roku[17]. Protest rządu RP z 30 września 1939 roku przeciwko ustaleniom niemiecko-radzieckiego układu o granicy i przyjaźni z 28 września 1939 roku mówił o dwóch agresorach i walce przeciwko nim o wyzwolenie polskiego terytorium[18][19][20]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_Z ... olsk%C4%99
Якщо якісь формальності і не були до кінця здійснені, то внаслідок якраз військових дій. Щодо тактики срсрівців - дуже подібне до Іловайська:
22 вересня 1939 після переговорів з радянським командуванням львівський гарнізон погодився капітулювати на почесних умовах, які, втім, не було виконано: об 11:00 було підписано угоду, о 14:00 польські війська почали складати зброю, о 15:00 з'єднання 2-го кавалерійського корпусу у пішому строю разом зі танками 24-ї, 38-ї та 10-ї танкових бригад вступили у місто. Пункт 8 підписаної польською і радянською сторонами угоди гарантував офіцерам польської армії особисту свободу, недоторканість майна, право на виїзд до зарубіжних країн. При виході з міста обеззброєні колони поляків були оточені частинами Червоної армії і НКВС та відправлені на розстріл в табори смертників[24]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%89%D1%83
zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...
Хотя к патриотам себя не отношу, но выскажу предположение, что объявлять было просто некому, т.к. польское правительство находилось на пути в лагеря в Румынию, а во Франции еще не решили с составом
А я патриотов и не спрашивал - я спрашивал ура-патриотов А это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
Что касается сути вопроса - СССР не был ни для Франции, ни для Великобритании союзником вплоть до 22 июня 1941-го года, а значит правительство Польши в изгнании имело возможность объявить войну СССР в любой момент и в свой парижский, и в свой лондонский периоды.
Но оно этого не сделало! Почему? Ответ прост и логичен - считало СССР единственной силой, способной освободить Варшаву от нацистов! Плюс, ествественно, признавало право Украины на Галичину