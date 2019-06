Додано: Нед 23 чер, 2019 10:59

Yuri_T написав: yanyura написав: Авторитетный американский журнал обвинил Вятровича и его институт в фальсификации истории



Оригинал статьи - https://foreignpolicy.com/2016/05/02/th ... iatrovych/



не журнал, а какой-то журналист.

Josh Cohen is a former USAID project officer involved in managing economic reform projects in the former Soviet Union.

мало ли дятлов по всему миру джинсу гоняют?

может имеет смысл поинтересоваться, почему именно USAID погнал этого щелкопёра?



и потом, редакция не всегда разделяет мнение автора, это нужно помнить. даже на этой ватной помойке страна.юа закладка статьи отсвечивает "американский журналист", хотя в заголовке статьи уже пишут "американский журнал".

А вас не смущает, что Коэн в своей статье приводит слова, a research scholar at the Kennan Institute and a fellow at the United States Holocaust Memorial Museum- University of Alberta professor, a professor of Russian and Soviet history at Northeastern University., a Ukrainian-Canadian émigré and longtime independent researcher on 20th century Ukrainian historyОни тоже "какие-то журналисты", выгнанные USAID?Судя по фамилиям, 2 из 4 украинцы. Наверное "неправильные украинцы", если осуждают Вятровича. Ватники, или рускомирцы.