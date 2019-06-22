RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3254325532563257

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:51

  antey1969 написав:Вятрович там идет глубоко в хвостах списка, короче, непроходной


Если ПЕС наберет 9 процентов, то проходит.
freeze
4
 
Повідомлень: 11915
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3583 раз.
Подякували: 5224 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:56

  freeze написав:
  antey1969 написав:Вятрович там идет глубоко в хвостах списка, короче, непроходной


Если ПЕС наберет 9 процентов, то проходит.

Тут основное слово "если")))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8390
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:57

  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...


Хотя к патриотам себя не отношу, но выскажу предположение, что объявлять было просто некому, т.к. польское правительство находилось на пути в лагеря в Румынию, а во Франции еще не решили с составом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 29.05.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:59

  Yuri_T написав:
  yanyura написав:
Авторитетный американский журнал обвинил Вятровича и его институт в фальсификации истории

Оригинал статьи - https://foreignpolicy.com/2016/05/02/th ... iatrovych/


не журнал, а какой-то журналист.
Josh Cohen is a former USAID project officer involved in managing economic reform projects in the former Soviet Union.

мало ли дятлов по всему миру джинсу гоняют?
может имеет смысл поинтересоваться, почему именно USAID погнал этого щелкопёра?

и потом, редакция не всегда разделяет мнение автора, это нужно помнить. даже на этой ватной помойке страна.юа закладка статьи отсвечивает "американский журналист", хотя в заголовке статьи уже пишут "американский журнал".
помойка есть помойка.

А вас не смущает, что Коэн в своей статье приводит слова
- Jared McBride, a research scholar at the Kennan Institute and a fellow at the United States Holocaust Memorial Museum
- University of Alberta professor John-Paul Himka
- Jeffrey Burds, a professor of Russian and Soviet history at Northeastern University.
- Marco Carynnyk, a Ukrainian-Canadian émigré and longtime independent researcher on 20th century Ukrainian history

Они тоже "какие-то журналисты", выгнанные USAID?

Судя по фамилиям, 2 из 4 украинцы. Наверное "неправильные украинцы", если осуждают Вятровича. Ватники, или рускомирцы.
yanyura
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:59

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...


Цікаво як себе класифікуєте? Що не патріотом то зрозуміло.
Поляки трактують ці події як стан війни з СРСР.
Stan wojny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR
Wskutek wkroczenia sił zbrojnych ZSRR na terytorium Polski oba państwa znalazły się w stanie wojny. Władze polskie kilkakrotnie stwierdzały, że kwalifikują działania ZSRR jako agresję: Prezydent RP Ignacy Mościcki w orędziu 17 września 1939 roku mówił o najeździe jednocześnie Niemiec i ZSRR[13], w nocie protestacyjnej rządu RP z 17 września 1939 roku, podpisanej przez prezesa rady Ministrów Felicjana Sławoj-Składkowskiego[14][15], w nocie rządu polskiego do rządów Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie agresji ZSRR z 17 września 1939 roku[16], w rozkazie Naczelnego Wodza Edwarda Rydza-Śmigłego z 20 września 1939 roku[17]. Protest rządu RP z 30 września 1939 roku przeciwko ustaleniom niemiecko-radzieckiego układu o granicy i przyjaźni z 28 września 1939 roku mówił o dwóch agresorach i walce przeciwko nim o wyzwolenie polskiego terytorium[18][19][20]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_Z ... olsk%C4%99

Якщо якісь формальності і не були до кінця здійснені, то внаслідок якраз військових дій.
Щодо тактики срсрівців - дуже подібне до Іловайська:
22 вересня 1939 після переговорів з радянським командуванням львівський гарнізон погодився капітулювати на почесних умовах, які, втім, не було виконано: об 11:00 було підписано угоду, о 14:00 польські війська почали складати зброю, о 15:00 з'єднання 2-го кавалерійського корпусу у пішому строю разом зі танками 24-ї, 38-ї та 10-ї танкових бригад вступили у місто. Пункт 8 підписаної польською і радянською сторонами угоди гарантував офіцерам польської армії особисту свободу, недоторканість майна, право на виїзд до зарубіжних країн. При виході з міста обеззброєні колони поляків були оточені частинами Червоної армії і НКВС та відправлені на розстріл в табори смертників[24]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%89%D1%83
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:08

  shapo написав:
  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...


Хотя к патриотам себя не отношу, но выскажу предположение, что объявлять было просто некому, т.к. польское правительство находилось на пути в лагеря в Румынию, а во Франции еще не решили с составом


А я патриотов и не спрашивал - я спрашивал ура-патриотов :mrgreen: А это, как говорят в Одессе, две большие разницы...

Что касается сути вопроса - СССР не был ни для Франции, ни для Великобритании союзником вплоть до 22 июня 1941-го года, а значит правительство Польши в изгнании имело возможность объявить войну СССР в любой момент и в свой парижский, и в свой лондонский периоды.

Но оно этого не сделало! Почему? Ответ прост и логичен - считало СССР единственной силой, способной освободить Варшаву от нацистов! Плюс, ествественно, признавало право Украины на Галичину
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3254325532563257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.