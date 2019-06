Форуми / Казна: бюджет, податки,

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 11:19

Украина признает право РФ на Крым ? Век живи-век учись...

Украина признает право РФ на Крым ? Век живи-век учись...

Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять?

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:26 yanyura написав: А вас не смущает, что Коэн в своей статье приводит слова

- Jared McBride, a research scholar at the Kennan Institute and a fellow at the United States Holocaust Memorial Museum

- University of Alberta professor John-Paul Himka

- Jeffrey Burds, a professor of Russian and Soviet history at Northeastern University.

- Marco Carynnyk, a Ukrainian-Canadian émigré and longtime independent researcher on 20th century Ukrainian history



Додано: Нед 23 чер, 2019 11:29 Crop написав: zРадио

Украина признает право РФ на Крым ?

Какие для этого есть основания в 2014-м, или 2019-м? Какие для этого есть основания в 2014-м, или 2019-м? zРадио

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:32 zРадио написав: Crop написав: zРадио

Украина признает право РФ на Крым ?

Не объявление войны РФ. Перечитайте свой пост Не объявление войны РФ. Перечитайте свой пост Век живи-век учись...

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:37 Crop написав: zРадио написав: Crop написав: zРадио

Украина признает право РФ на Крым ?

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:37 Crop написав: zРадио написав: Crop написав: zРадио

Украина признает право РФ на Крым ?

Вы манипулируете! Моя мысль не односложная, а как минимум 3-сложная - одного факта не-объявления войны (1) недостаточно для признания права требования. Для этого должны быть еще и достаточные исторические основания (2) и вызовы конъкнтуры (3).



У СССР выполнялись тогда все 3 условия. РФ же надумала себе несуществующую угрозу захвата Севастополя войсками НАТО, и прикрывается ей Вы манипулируете! Моя мысль не односложная, а как минимум 3-сложная - одного факта не-объявления войны (1) недостаточно для признания права требования. Для этого должны быть еще и достаточные исторические основания (2) и вызовы конъкнтуры (3).У СССР выполнялись тогда все 3 условия. РФ же надумала себе несуществующую угрозу захвата Севастополя войсками НАТО, и прикрывается ей Востаннє редагувалось zРадио в Нед 23 чер, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:37 shapo написав: Frant написав: Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви.

Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.

Зрозумів, пропагандист руського міра?

Нельзя же так безбожно врать.

Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко Нельзя же так безбожно врать.Начиная с графа Безбородько и братьев Разумовских до Хрущева, Брежнева и помельче - Онищенко и Матвиенко

Гітлер за походженням був австрійцем.

Що він зробив для Австрії?



Хрущов , Малиновський і т.п. - були вихідцями з України, які працювали на руській мір. Повністю, на 100%. Гітлер за походженням був австрійцем.Що він зробив для Австрії?Хрущов , Малиновський і т.п. - були вихідцями з України, які працювали на руській мір. Повністю, на 100%. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:43 Frant написав: shapo написав: Frant написав: Безумовно, за все відповідають росіяни і колаборанти. Україною 300 років керували з Москви.

Людей, які відстоювали проукраїнську позицію, не допускали до управління русіш імперією, СрСР і УРСР. Для них були приготовлені Соловки, Сандормох, Колима або 9 г свинцю в потилицю, під Биковнею.

Зрозумів, пропагандист руського міра?

Гітлер за походженням був австрійцем.

Причем здесь происхождение? Опять националист о разрезе глаз и длине носа! Гражданином какой страны он был??? За какую страну он воевал в Первой Мировой??? Причем здесь происхождение? Опять националист о разрезе глаз и длине носа! Гражданином какой страны он был??? За какую страну он воевал в Первой Мировой??? zРадио

Додано: Нед 23 чер, 2019 11:53 Знову питання на питання!



Старий софіст і шулер ЗРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?



Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???



Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?



Ні.

Вони були типовими руськомірцями. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20106 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 11:58 Frant написав: Знову питання на питання!



Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).



О Хрущёве-Брежневе.

Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?



Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).О Хрущёве-Брежневе.Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 чер, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.

Додано: Нед 23 чер, 2019 12:01 Re: Політичні дискусії Тупим ватникам почитати,тут є фамілії.

Може вони коли небудь(скоріше їх діти) перстануть обсирати Україну.

Звірства НKVД у 1941 році в Комарні

Може вони коли небудь(скоріше їх діти) перстануть обсирати Україну.



Звірства НКВД у 1941 році в Комарні



70 років тому, у червні 1941 року, у Західній Україні розпочалась найкривавіша хвиля більшовицьких репресій. Людей катували не тільки за те, що вони не сприймали більшовицької влади і не приховували своєї українськості чи були членами українських громадських або спортивних організацій, але й зате, що попали під гарячу руку чи просто не сподобалися озлобленому і переляканому НКВедисту тобто за те, що просто були українцями. Не оминули ці жахіття і Комарна.



Про те, що відбувалося в ці червневі дні в Комарні Львівський часопис «Українські щоденні вісті» в числі №7 за 13 липня 1941 року під заголовком «Комарно.Наші втрати в Комарні» писав: «Жидівсько-большевицька зграя не проминула в своїх порахунках з українством і Комарна. Тут замучені й по-варварськи закатовані: І. Здерко Микола, вчитель середньої школи в Комарні; 2. Радович Дмитро, гімназійний абсольвент; 3. Сороківський Андрій, швець в Комарні; 4. Ленець Михайло; 5. Ленець Гринько; 6. Губич Михайло, господар.



Нема ніяких вісток про ряд людей, арештованих большевиками, а м. і. і про: Ліщинського Михайла, інспектора Комарнівського шкільного району; Пеленського Ярему, Пеленського Михайла.»



Цитата з Західня Україна під большевиками...— С. 486; Літопис нескореної України...— С. 49-50.



У цьому ж виданні (№ 28) за 7 серпня 1941 року під заголовком «Жертви більшовицького терору в Комарні» опубліковано детальніший опис кровавої більшовицької оргії. «У 7 числі нашого щоденника подали ми список деяких закатованих громадян у Комарні. Тепер дістаємо докладніші відомості про те пекло, що його пережили українці Комарна. В'язниця в Комарні є в самій середині міста, біля суду, навпроти церкви св. Петра і Павла. Вже під час війни, одної ночі почули сусіди крики в тюрмі, але під загрозою смерти ніхто не посмів виглянути на двір. Як тільки опівночі ввійшли німці, люди вже в понеділок, ЗО червня, вдосвіта, знайшли на подвір'ї в'язниці свіжу могилу, її відкопували жиди. В могилі було 23 трупи, але такі змасакровані, що тільки з одежі і взуття ро­дини розпізнали 6 своїх найближчих, яких окремо поховали.



Серед розпізнаних учитель Микола Здерко мав повиколювані очі й обгорілу голову, чорну як головня. Абсольвент гімназії Дмитро Радович (відомий з мовчазної завзятости) мав одну ногу босу й обгорілу, а шкіру підошви закочену аж на литку. При цьому один бік обнажений, також припіканий, мав теж розтрощену долішню щоку. Взяли його в останній хвилині підступом. Веліли йому в середу 25 черв­ня рознести картки по передмістях, щоб на другий день вранці виїха­ли підводи, і наказали прийти потім здати звіт. Пішов до цього звіту, і більше не вернувся.



Врешті швець Андрій Сороківський лежав окремо, непохований в дивній позиції. Йому, мабуть, наказали викопати собі гріб. Він напів лежав, напів стояв до пояса в ямі. А погиб за необачне слівце. Надлетів німецький літак, а він на ринку, немов про себе, вимовив: „Везе большевикам сніданок". Це почули двоє жиденят, більше нікого не було.



Закатовано їх усіх вночі з четверга на п'ятницю, а найпізніше з п'ятниці на суботу.»



Цитата з Літопис нескореної України... – С. 88–89



Детальний опис цих кровавих подій викладено і в збірнику історично-мемуарних, географічних і побутових матеріалів «Комарно- Рудки та околиця».Там ,зокрема, можна прочитати : «Дня 26 червня 1941 р. ранком, приблизно о год. 3-ій замовкли голоси мордованих і останній вистріл НКВД. Біля тюрми воняв несамовито страшний сопух помордованих НКВД-истами у звірський спосіб тіл заарештованих осіб. По приході до Комарна німецької армії, зглядно словацької військової частини, товпа місцевого населення враз із родинами арештованих і помордованих НКВД-истами осіб вдерлися на подвір'я судового будинку і до тюрми де застала страшний образ, в порівнянні з якнм Дантейське пекло нічим. Народ побачивши те все, пережив страшні хвилини серед неймовірного сопуху. Не всі тіла помордованих большовицькими катами були закопані в землю, а не забуваймо, що це були гарячі дні місяця червня. Стверджено, що НКВД-исти поло­мили жертвам катування ноги, повитягали нігті. Всі арештовані були пов'язані колючим дротом Для затерття свого кривавою злочину НКВД-исти обливали тіла помордованих бензиною і підпа­лили їх разом з актами присуду і закопали на тюремному подвір'ю. Деяких живих в'язнів НКВД-исти розстсрілювали серед гуркоту автомашин. Після розстрілу проф, М. Здерка кати доби­ли його сокирою, зломили йому цілу щоку і ніс. Стверджено, що цього звірства доконав селянин зі села Березця б. Комарна, який був фірманом в НКВД, як також НКВД-исти Абаза, Лозовий і два місцеві жиди-донощики, Яків Фрідман і Граф.



Замордований М. Здерко перед смертю залишив доказ страш­ного злочину на банкнотах які заховав у тюремній кімнаті (упричу), а подаючи прізвища помордованих, виписав слова: "...нас невинно мордують, нині розстрілюють, прощайте..." підпис: М Здерко.



Крім того в конюшні (возівні) знайдено закопані в землю убрання помордованих на тюремній площі, де катовано людей, І найдено опісля одну пару спеціяльних черевик з набитими цвяхами і встромленими ножами та закривавлені рукавиці, які кат при мордуванню затягав на руки. Понадто постягано шкіру з рук помордованих».



Цитата з «Комарно і Рудки та околиця». Збірник історично-мемуарних, географічних і побутових матеріалів. Нью-Йорк — Париж — Сидней — Торонто, 1987 ст. 171.



Для увіковічненя пам’яті замордованих у 1942 році громада Комарна збудувала пам’ятник на якому викарбовані імена жертв (написи викладено дослівно):



Карабин Петро літ.37 Татаринів.



Гринишин Гринько літ.27 Горжанна Вел.



Данильців Февронія літ.18 Новосілки Опар.



Деревянко Анастазія літ.29 Вербіж



Сороківський Андрій літ.35 швець Комарно



Радович Микола літ.31 студ. унів. Комарно



Здерко Микола літ.42 проф. філ. Комарно



Перун Ананій літ.33 студ. медицини чл. ОУН Комарно



Троє невідомих



Маційовський Олекса літ.46 Горожанна Вел.



Беген Андрій літ 29 Новосілки Опар.



Сенів Кость літ.46 Горожанна Вел.



Дячишин Олекса літ.45 У.Г.Д. Горожанна Вел.



Д-р. Кліпко Іван літ.45 лікар Фельштин- Комарно



Деревянко Іван літ.29 Новосілки Опар.



Сенів Олекса літ41 У.С.С. Горожанна Вел.



Кузик Іван літ 40 Горожанна Вел.



Павучок Степан літ.30 Горожанна Вел.



Лясковський Степан літ.25 член О.У.Н. Горожанна



Кордіяка Юрій літ.25 член О.У.Н Горожанна Мала



Крук Іван літ.35 Комарно



Яворський Іван літ. 31 член О.У.Н Новосілки Опарські



Після повернення «визволителів», величавий монумент явно не вписувався в політику «радянізації» західних областей України, а особливо в ідеологічну частину цієї політики і тому у 1946 році його зруйнували.



У 1991 році, за ініціативи та під керівництвом мешканця Комарна, голови церковного комітету церкви св. Петра і Павла- Григорія Мисаковця громадою міста відновлено монумент у такому ж вигляді як він був до 1946 року.



На центральній частині цьго монумента під тризубом написано:



СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ



В ОСТАННЮ ТЯЖКУЮ МІНУТУ



ЛЮБІТЬ ЇЇ ВО ВРЕМЯ ЛЮТЕ



ЗА НЕЇ ГОСПОДА МОЛІТЬ



23-ОМ



БОРЦЯМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ



ЗАМУЧЕНИМ МОСКОВИНАМИ-



БОЛЬШЕВИКАМИ В ТЮРМІ У КОМАРНІ



26 ЧЕРВНЯ 1941 Р



БОЖЕ ПРИЙМИ ЇХ ПРАВЕДНІ ДУШІ



