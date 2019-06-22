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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:15

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:О Хрущёве-Брежневе.
Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?
Есть такой город Каменское (ранее Днепродзержинск) который будучи райцентром строился как столица, широкие проспекты, трамваи, пафосные здания в стиле ампир. С независимостью для этого города наступил упадок, несмотря на то что крупнейший мет.комбинат до сих работает и цены на металл стабильно высокие. Что глобального (для людей) построили при независимости? Донашиваем советскую инфраструктуру при этом ругаем совок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:24

Re: Політичні дискусії

17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!
ДЕДЫ поздравляли!

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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:28

  vitaliian написав:Что глобального (для людей) построили при независимости? метро и трц в Киеве?


80% метро построили тоже при Союзе. Или вы имеете в виду сеть супермаркетов Metro? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

С 1991-го построено лишь 5 отраслей - банковская, мобильная связь, торговля, entertainment и IT.

При этом убитых отраслей - гораздо больше. Автомобилестроение, самолетостроение, космическое производство, судостроение, станкостроение, приборостроение, химическое производство, нефтепереработка, легкая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, животноводство...

Отрицательная динамика еще по ряду ключевых отраслей - электроэнергия, добыча газа, добыча руды, ферросплавное и метизное производство, трубная промышленность, горное машиностроение, все виды строительства...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:32

  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

Убитых вагоностроение, лёгкая промышленность, Отрицательная динамика медицина, образование (спортивные секции, курсы и прочее), жкх, общественный транспорт. Навскидку, думаю реальный список намного длиннее. Причём деградация после майдана только ускорилась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:42

  freeze написав:
  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.

опа, ксенофоб, разжигатель детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:43

  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!
ДЕДЫ поздравляли!


Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?

В 1930-х и начале 1940-х Гитлера умиротворяли все! И та же Франция, и ВБ, и СССР - никто не хотел воевать. И каждый был сам за себя, пока не осознали, что нацисткую заразу можно победить только в союзе
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:48

  flyman написав:
  freeze написав:
  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.

опа, ксенофоб, разжигатель детектед


Франту это напиши, это я его спародировал.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:51

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:56

  vladvlas написав:
  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?


Там вроде как сепаратистов бомбили по нынешней терминологии. Или как Зеленский и Порошенко говорили повстанцев, хрен поймешь сейчас.
freeze
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