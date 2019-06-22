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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:14

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???

Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?

Ні.
Вони були типовими руськомірцями.


Уже все поняли, что доцент слабо знает историю своей страны, иначе бы не задавал идиотские вопросы.
Войска третьего украинского фронта под командованием Малиновского освободили от нацистов весь юг Украины.
Вклад же доцента в историю Украины думаю никакой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:15

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:О Хрущёве-Брежневе.
Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?
Есть такой город Каменское (ранее Днепродзержинск) который будучи райцентром строился как столица, широкие проспекты, трамваи, пафосные здания в стиле ампир. С независимостью для этого города наступил упадок, несмотря на то что крупнейший мет.комбинат до сих работает и цены на металл стабильно высокие. Что глобального (для людей) построили при независимости? Донашиваем советскую инфраструктуру при этом ругаем совок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:24

Re: Політичні дискусії

17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!
ДЕДЫ поздравляли!

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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:28

  vitaliian написав:Что глобального (для людей) построили при независимости? метро и трц в Киеве?


80% метро построили тоже при Союзе. Или вы имеете в виду сеть супермаркетов Metro? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

С 1991-го построено лишь 5 отраслей - банковская, мобильная связь, торговля, entertainment и IT.

При этом убитых отраслей - гораздо больше. Автомобилестроение, самолетостроение, космическое производство, судостроение, станкостроение, приборостроение, химическое производство, нефтепереработка, легкая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, животноводство...

Отрицательная динамика еще по ряду ключевых отраслей - электроэнергия, добыча газа, добыча руды, ферросплавное и метизное производство, трубная промышленность, горное машиностроение, все виды строительства...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:32

  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

Убитых вагоностроение, лёгкая промышленность, Отрицательная динамика медицина, образование (спортивные секции, курсы и прочее), жкх, общественный транспорт. Навскидку, думаю реальный список намного длиннее. Причём деградация после майдана только ускорилась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:42

  freeze написав:
  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.

опа, ксенофоб, разжигатель детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:43

  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!
ДЕДЫ поздравляли!


Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?

В 1930-х и начале 1940-х Гитлера умиротворяли все! И та же Франция, и ВБ, и СССР - никто не хотел воевать. И каждый был сам за себя, пока не осознали, что нацисткую заразу можно победить только в союзе
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:48

  flyman написав:
  freeze написав:
  Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!


Проклятый грузин, заигрался совсем.

опа, ксенофоб, разжигатель детектед


Франту это напиши, это я его спародировал.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:51

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?
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