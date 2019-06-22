Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:О Хрущёве-Брежневе. Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?
Есть такой город Каменское (ранее Днепродзержинск) который будучи райцентром строился как столица, широкие проспекты, трамваи, пафосные здания в стиле ампир. С независимостью для этого города наступил упадок, несмотря на то что крупнейший мет.комбинат до сих работает и цены на металл стабильно высокие. Что глобального (для людей) построили при независимости? Донашиваем советскую инфраструктуру при этом ругаем совок.
vitaliian написав:Что глобального (для людей) построили при независимости? метро и трц в Киеве?
80% метро построили тоже при Союзе. Или вы имеете в виду сеть супермаркетов Metro?
С 1991-го построено лишь 5 отраслей - банковская, мобильная связь, торговля, entertainment и IT.
При этом убитых отраслей - гораздо больше. Автомобилестроение, самолетостроение, космическое производство, судостроение, станкостроение, приборостроение, химическое производство, нефтепереработка, легкая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, животноводство...
Отрицательная динамика еще по ряду ключевых отраслей - электроэнергия, добыча газа, добыча руды, ферросплавное и метизное производство, трубная промышленность, горное машиностроение, все виды строительства...
Убитых вагоностроение, лёгкая промышленность, Отрицательная динамика медицина, образование (спортивные секции, курсы и прочее), жкх, общественный транспорт. Навскидку, думаю реальный список намного длиннее. Причём деградация после майдана только ускорилась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 2 разів.
Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции!
Проклятый грузин, заигрался совсем.
опа, ксенофоб, разжигатель детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ethereum написав:17 июня 1940 Кремль поздравил Гитлера со взятием Парижа и Франции! ДЕДЫ поздравляли!
Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
В 1930-х и начале 1940-х Гитлера умиротворяли все! И та же Франция, и ВБ, и СССР - никто не хотел воевать. И каждый был сам за себя, пока не осознали, что нацисткую заразу можно победить только в союзе