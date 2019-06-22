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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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3
Голос
21%
30
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5%
7
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28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
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Радикальна партія
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0
Самопоміч
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0
Свобода
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7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:51

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:56

  vladvlas написав:
  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?


Там вроде как сепаратистов бомбили по нынешней терминологии. Или как Зеленский и Порошенко говорили повстанцев, хрен поймешь сейчас.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:58

  vladvlas написав:
  zРадио написав:Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И?
А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?


По заказу правительства Сирии! В отличие, кстати, от американцев во Вьетнаме.

Ой, а что эти самые кровожадные американцы делали с французскими городами в Нормандии в 1944-м :mrgreen:

Вы хоть понимаете уровень бреда, который несете?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:01

Re: Політичні дискусії

нормальные люди уже шарахаются от порошенко в сторону
Оранжевый-хит сезона
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