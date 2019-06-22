А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:51
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:56
Там вроде как сепаратистов бомбили по нынешней терминологии. Или как Зеленский и Порошенко говорили повстанцев, хрен поймешь сейчас.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:58
По заказу правительства Сирии! В отличие, кстати, от американцев во Вьетнаме.
Ой, а что эти самые кровожадные американцы делали с французскими городами в Нормандии в 1944-м
Вы хоть понимаете уровень бреда, который несете?
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:01
Re: Політичні дискусії
нормальные люди уже шарахаются от порошенко в сторону
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