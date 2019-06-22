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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32573258325932603261>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:43

Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:52

Повторю вопрос.
  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.

Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

Цікаво - фейк ,чи ні:

"Противники Маршу рівності розібрали 4 біотуалети, щоб запастися лайном"

Просто уявив собі,як вони розбирали ці нещасні біо об"єкти :)
Якщо не фейк,то багато що з новітньої історії вже можна пояснити :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:04

  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates


Вот по моему округу - какой-то ноунейм.

Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».

Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.

Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,

и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа

Дурдом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:06

Re: Політичні дискусії

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:11

  freeze написав:
  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates


Вот по моему округу - какой-то ноунейм.

Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».

Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.

Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,

и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа

Дурдом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Что-то пошло не так? Ничего, к следующим выборам у него будет пару хороших ресторанов в центре и вы уже не будете так скептически настроены.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:20

  airmax78 написав:Что-то пошло не так?


Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?

Смотрю дальше выдвиженцев -
вакханалия творится с избирательным законодательством

в Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе,
это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народа

в Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа

https://dumskaya.net/news/ataka-klonov- ... -d-100035/
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 чер, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21

  mephala написав:
  ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую

лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?

Недолго музыка играла. Натура берёт своё.
Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас! :)

Я давал ссылку - https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty, и цитата была из неё.
Вы приводите эту цитату как мои слова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч? :)
Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.

Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.
Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:27

  freeze написав:
  airmax78 написав:Что-то пошло не так?


Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?

Смотрю дальше выдвиженцев -
вакханалия творится с избирательным законодательством

в Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе,
это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народа

в Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа

https://dumskaya.net/news/ataka-klonov- ... -d-100035/

Да, этого сложно было ожидать. Никто не мог и подумать что такое возможно. Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:27

  freeze написав:Я в мае ради интереса повторил вслед за сыном ЗНО по украинскому, чисто для себя, проверили - 180 баллов, и это без подготовки )))
Думаю, многие, если не большинство обсуждающие здесь языковые вопросы, не получат по ЗНО по украинскому 180 баллов.

Хотели себя возвысить, но тем самым опровергли миф русскоговорящих, что им трудно изучить украинский для понимания. Прямо с 1991 года никак выучить не могут, челюсть не та.
Оказывается, всё легко обучаемо. А тема ущемления русскоговорящих украинским языком - надумана.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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