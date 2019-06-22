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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:43
Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:52
Повторю вопрос.
Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.
P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.
Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:00
Re: Політичні дискусії
Цікаво - фейк ,чи ні:
"Противники Маршу рівності розібрали 4 біотуалети, щоб запастися лайном"
Просто уявив собі,як вони розбирали ці нещасні біо об"єкти
Якщо не фейк,то багато що з новітньої історії вже можна пояснити
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:04
Вот по моему округу - какой-то ноунейм.
Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».
Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.
Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,
и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа
Дурдом
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:06
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:11
Что-то пошло не так? Ничего, к следующим выборам у него будет пару хороших ресторанов в центре и вы уже не будете так скептически настроены.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:20
Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?
Смотрю дальше выдвиженцев -
вакханалия творится с избирательным законодательством
в Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе,
это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народа
в Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 чер, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21
Недолго музыка играла. Натура берёт своё.
Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!
Я давал ссылку -
Вы приводите эту цитату как мои слова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч?
Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.
Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.
Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:27
Да, этого сложно было ожидать. Никто не мог и подумать что такое возможно. Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:27
Хотели себя возвысить, но тем самым опровергли миф русскоговорящих, что им трудно изучить украинский для понимания. Прямо с 1991 года никак выучить не могут, челюсть не та.
Оказывается, всё легко обучаемо. А тема ущемления русскоговорящих украинским языком - надумана.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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